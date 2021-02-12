Советские шпионские «штучки». Изобретения времен Холодной войны

Шпионский музей КГБ в Нью-Йорке, который открылся в Нью-Йорке два года назад, просуществовал совсем недолго. В минувшем году он закрылся из-за пандемии. Экспонаты выставят на аукцион в Калифорнии 13 февраля.
Среди шпионских «штучек», которые появятся на торгах, — миниатюрные фотоаппараты, микрофоны, спрятанные в пачках сигарет, ручках и кольцах, и даже зуб, заполненный ядом.
Среди шпионских «штучек», которые появятся на торгах, — миниатюрные фотоаппараты, микрофоны, спрятанные в пачках сигарет, ручках и кольцах, и даже зуб, заполненный ядом.