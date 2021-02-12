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Советские шпионские «штучки». Изобретения времен Холодной войны

Шпионский музей КГБ в Нью-Йорке, который открылся в Нью-Йорке два года назад, просуществовал совсем недолго. В минувшем году он закрылся из-за пандемии. Экспонаты выставят на аукцион в Калифорнии 13 февраля.

Среди шпионских «штучек», которые появятся на торгах, — миниатюрные фотоаппараты, микрофоны, спрятанные в пачках сигарет, ручках и кольцах, и даже зуб, заполненный ядом.
Скрытая камера Федеральной службы безопасности (ФСБ) России в пачке сигарет. Это &laquo;первый и наиболее полный аукцион в мире, предлагающий одни из самых редких и наиболее важных артефактов из США, Советского Союза и Кубы времен Холодной войны, собранных когда-либо и выставленных на торги&raquo;,&nbsp;говорится в сообщении на сайте аукционного дома.&nbsp;
1 Скрытая камера Федеральной службы безопасности (ФСБ) России в пачке сигарет.

Это «первый и наиболее полный аукцион в мире, предлагающий одни из самых редких и наиболее важных артефактов из США, Советского Союза и Кубы времен Холодной войны, собранных когда-либо и выставленных на торги», говорится в сообщении на сайте аукционного дома. 
Устройство, известное как&nbsp;&laquo;Фиалка&raquo;, которое использовалось для передачи секретных кодов. Оно считается советской версией машины Enigma, которую использовали в нацистской Германии.
2 Устройство, известное как «Фиалка», которое использовалось для передачи секретных кодов. Оно считается советской версией машины Enigma, которую использовали в нацистской Германии.
Противогаз советской эпохи.
3 Противогаз советской эпохи.
Скульптуры Феликса Дзержинского, который руководил первыми советскими организациями, отвечающими за госбезопасность: ЧК и ОГПУ. Он возглавлял спецслужбы с 1917 года до своей смерти в 1926 году. Он был одним из организаторов&nbsp;&laquo;красного террора&raquo;&nbsp;&mdash;&nbsp; массовых убийств после прихода к власти большевиков.
4 Скульптуры Феликса Дзержинского, который руководил первыми советскими организациями, отвечающими за госбезопасность: ЧК и ОГПУ. Он возглавлял спецслужбы с 1917 года до своей смерти в 1926 году. Он был одним из организаторов «красного террора» —  массовых убийств после прихода к власти большевиков.

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