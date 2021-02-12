Советские шпионские «штучки». Изобретения времен Холодной войны

4 Скульптуры Феликса Дзержинского, который руководил первыми советскими организациями, отвечающими за госбезопасность: ЧК и ОГПУ. Он возглавлял спецслужбы с 1917 года до своей смерти в 1926 году. Он был одним из организаторов «красного террора» — массовых убийств после прихода к власти большевиков.