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Закрытие Олимпиады в Пхёнчхане

В Южной Корее 25 февраля завершилась зимняя Олимпиада.

В Южной Корее 25 февраля завершилась зимняя Олимпиада. На церемонии закрытия в Пхенчхане погасили олимпийский огонь.
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Фейерверки на церемонии закрытия зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане.
1 Фейерверки на церемонии закрытия зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане.
Победителем неофициального общекомандного зачета зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане стала сборная Норвегии. Норвежские спортсмены на Олимпиаде завоевали 39 медалей (14 золотых, 14 серебряных и 11 бронзовых).&nbsp;
2 Победителем неофициального общекомандного зачета зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане стала сборная Норвегии. Норвежские спортсмены на Олимпиаде завоевали 39 медалей (14 золотых, 14 серебряных и 11 бронзовых). 
Норвежцы установили рекорд по общему числу медалей на одних зимних Олимпийских играх, превзойдя достижение сборной США на соревнованиях в Ванкувере в 2010 году (37).
3 Норвежцы установили рекорд по общему числу медалей на одних зимних Олимпийских играх, превзойдя достижение сборной США на соревнованиях в Ванкувере в 2010 году (37).
Несколько сотен артистов вышли на стадион на церемонии закрытия, держа в руках светящиеся шарики.&nbsp;
4 Несколько сотен артистов вышли на стадион на церемонии закрытия, держа в руках светящиеся шарики. 

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