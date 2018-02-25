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Закрытие Олимпиады в Пхёнчхане
Февраль 25, 2018
В Южной Корее 25 февраля завершилась зимняя Олимпиада.
В Южной Корее 25 февраля завершилась зимняя Олимпиада. На церемонии закрытия в Пхенчхане погасили олимпийский огонь.
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Фейерверки на церемонии закрытия зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане.
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Победителем неофициального общекомандного зачета зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане стала сборная Норвегии. Норвежские спортсмены на Олимпиаде завоевали 39 медалей (14 золотых, 14 серебряных и 11 бронзовых).
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Норвежцы установили рекорд по общему числу медалей на одних зимних Олимпийских играх, превзойдя достижение сборной США на соревнованиях в Ванкувере в 2010 году (37).
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Несколько сотен артистов вышли на стадион на церемонии закрытия, держа в руках светящиеся шарики.
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