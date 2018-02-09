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В Южной Корее открылись Зимние Олимпийские игры 2018 года
Февраль 09, 2018
В южнокорейском городе Пхёнчхан стартовала Зимняя Олимпиада-2018. Зрители увидели захватывающую церемонию открытия, яркие костюмы и фейерверки. Игры продлятся до 25 февраля.
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