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В Южной Корее открылись Зимние Олимпийские игры 2018 года

В южнокорейском городе Пхёнчхан стартовала Зимняя Олимпиада-2018. Зрители увидели захватывающую церемонию открытия, яркие костюмы и фейерверки. Игры продлятся до 25 февраля.
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