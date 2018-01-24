Сибирский «Полюс холода»

Российское село Оймякон – самое холодное место на планете. Сейчас, когда по Сибири вновь ударили сильнейшие морозы, фотограф Радио Свобода Амос Чапл пересмотрел свои фотографии, сделанные в 2012 году. Многие публикуются впервые.
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1
Якутск с населением в 270 тысяч человек имеет свой титул – это самый холодный город на планете.
2
Село Оймякон отапливается углем. Титул "Полюс холода" оно получило в 1933 году, когда температура упала до –71,2 по Цельсию. Тогда природа немного недотянула до –78,5 °C – температуры сухого льда.
3
Вид из окна советского "Икаруса" во время двухдневного путешествия из Якутска в Оймякон.
4
В январе 2018-го температура упала до –50 градусов по Цельсию.