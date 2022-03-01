Ссылки доступа

Հայերեն English Русский
Вход / Регистрация
Все сайты Радио Азатутюн
ՀԱՅ ENG
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Breaking News
Фото

Смерть, разрушения, боль. Шестой день войны в Украине

Война России против Украины идет шестой день. Российская техника движется к Киеву, а МО РФ предупреждает, что по "ретрасляционным узлам" будут нанесены ракетные удары.

В 8 утра по местному времени удару подвергся центр Харькова. Ракета или снаряд разорвался возле здания городской администрации на площади Свободы.

По последним данным харьковских городских властей, в результате взрыва погибли не менее 10 человек. Известно о гибели мирных жителей Харькова и в результате других обстрелов в понедельник и вторник. Пострадало 87 жилых домов.

Поступают сообщения, что российская армия устанавливает блок-посты на окраинах Херсона, На улицах города – российская бронетехника. .

Глава Сумской области Дмитрий Живитский заявил, что более 70 украинских военнослужащих погибли во время обстрела военной базы у города Ахтырка между Харьковм и Киевом.
Люди расчищают завалы у Харьковской областной администрации на центральной площади
1 Люди расчищают завалы у Харьковской областной администрации на центральной площади
Район вокруг Харьковской областной администрации&nbsp;&nbsp;
2 Район вокруг Харьковской областной администрации  
&nbsp;
3  
Спасатели в здании, которое было повреждено во время удара российской ракетой 1 марта
4 Спасатели в здании, которое было повреждено во время удара российской ракетой 1 марта

Загрузить еще

Back to top
XS
SM
MD
LG