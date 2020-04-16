Уроки и пандемия. Как учатся в разных странах

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Учитель обращается к своим ученикам через видеосвязь в Тегеране.



Учащиеся во всем мире неоднозначно реагируют на новые условия обучения. Школьник из Лондона сказал журналистам New York Times, что некоторые учителя «загрузили случайные файлы и прошлые темы, и не сказали нам, что сделать или когда это сдать».