Уроки и пандемия. Как учатся в разных странах

Учитель разговаривает с учащимися с помощью приложения для видеоконференций в Новосибирске (Россия).
Егор Павлишек из Евпатории (Украина) делает уроки. Рядом со школьником — его собака Пинки.
Джулио Джованнини знакомится учебным материалом, смотря на экран планшета. Школьник забрался на вершину холма недалеко от его родного города Скансано, в центральной части Италии, чтобы воспользоваться надежным 3G-интернетом для доступа к онлайн-урокам.
Учитель обращается к своим ученикам через видеосвязь в Тегеране.
Учащиеся во всем мире неоднозначно реагируют на новые условия обучения. Школьник из Лондона сказал журналистам New York Times, что некоторые учителя «загрузили случайные файлы и прошлые темы, и не сказали нам, что сделать или когда это сдать».
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