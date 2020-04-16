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Уроки и пандемия. Как учатся в разных странах

Школы во многих странах мира закрыты из-за связанных со вспышкой COVID-19 ограничений. Ученики и учителя прибегают к различным технологиям, чтобы продолжать обучение. Какие коррективы вносит пандемия в образовательный процесс?
Учитель разговаривает с учащимися с помощью приложения для видеоконференций в Новосибирске (Россия).
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Учитель разговаривает с учащимися с помощью приложения для видеоконференций в Новосибирске (Россия).
Егор Павлишек из Евпатории (Украина) делает уроки. Рядом со школьником &mdash; его собака Пинки.
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Егор Павлишек из Евпатории (Украина) делает уроки. Рядом со школьником — его собака Пинки.
Джулио Джованнини знакомится учебным материалом, смотря на экран планшета. Школьник забрался на вершину холма недалеко от его родного города Скансано, в центральной части Италии, чтобы воспользоваться надежным 3G-интернетом для доступа к онлайн-урокам.
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Джулио Джованнини знакомится учебным материалом, смотря на экран планшета. Школьник забрался на вершину холма недалеко от его родного города Скансано, в центральной части Италии, чтобы воспользоваться надежным 3G-интернетом для доступа к онлайн-урокам.
Учитель обращается к своим ученикам через видеосвязь в Тегеране. Учащиеся во всем мире неоднозначно реагируют на новые условия обучения. Школьник из Лондона сказал журналистам New York Times, что некоторые учителя &laquo;загрузили случайные файлы и прошлые темы, и не сказали нам, что сделать или когда это сдать&raquo;.
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Учитель обращается к своим ученикам через видеосвязь в Тегеране.

Учащиеся во всем мире неоднозначно реагируют на новые условия обучения. Школьник из Лондона сказал журналистам New York Times, что некоторые учителя «загрузили случайные файлы и прошлые темы, и не сказали нам, что сделать или когда это сдать».

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