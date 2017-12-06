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Задержание и освобождение Саакашвили

Сторонники Михаила Саакашвили, бывшего президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области, освободили его из микроавтобуса, куда его затолкали сотрудники спецназа Службы безопасности Украины (СБУ). Перед этим в киевской квартире Саакашвили силовики провели обыск, а его самого сняли с крыши, пытаясь доставить в следственные органы. События 5 декабря обернулись драматическим противостоянием силовиков и сторонников Саакашвили. Поддерживающие политика заблокировали дорогу, не дав проехать автомобилю СБУ, в котором находился Саакашвили. Сторонники Саакашвили разбили стекло микроавтобуса, вытащили его из машины.
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Михаил Саакашвили, оппонент президента Украины Петра Порошенко, обращается к сторонникам с крыши дома, в котором расположена его подвергшаяся обыску квартира. &nbsp;
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Михаил Саакашвили, оппонент президента Украины Петра Порошенко, обращается к сторонникам с крыши дома, в котором расположена его подвергшаяся обыску квартира.  

Саакашвили задержали и вывели его из дома в 7 часов утра по киевскому времени.
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Саакашвили задержали и вывели его из дома в 7 часов утра по киевскому времени.

Сотрудники спецназа заталкивают Саакашвили в микроавтобус. Официальной причиной его задержания назвали подозрение в том, что он пытался свергнуть власть в Украине и якобы получал финансирование от людей из окружения свергнутого президента Украины Виктора Януковича. По версии следствия, Саакашвили будто бы &laquo;содействовал участникам преступных организаций&raquo; и якобы причастен к &laquo;сокрытию их деятельности&raquo;.
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Сотрудники спецназа заталкивают Саакашвили в микроавтобус. Официальной причиной его задержания назвали подозрение в том, что он пытался свергнуть власть в Украине и якобы получал финансирование от людей из окружения свергнутого президента Украины Виктора Януковича. По версии следствия, Саакашвили будто бы «содействовал участникам преступных организаций» и якобы причастен к «сокрытию их деятельности».

Столкновения сторонников Саакашвили с силовиками.
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Столкновения сторонников Саакашвили с силовиками.

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