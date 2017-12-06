Задержание и освобождение Саакашвили

Сторонники Михаила Саакашвили, бывшего президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области, освободили его из микроавтобуса, куда его затолкали сотрудники спецназа Службы безопасности Украины (СБУ). Перед этим в киевской квартире Саакашвили силовики провели обыск, а его самого сняли с крыши, пытаясь доставить в следственные органы. События 5 декабря обернулись драматическим противостоянием силовиков и сторонников Саакашвили. Поддерживающие политика заблокировали дорогу, не дав проехать автомобилю СБУ, в котором находился Саакашвили. Сторонники Саакашвили разбили стекло микроавтобуса, вытащили его из машины.

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