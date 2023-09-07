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Российская ракетная атака на рынок в Константиновке: 17 погибших

Фотограф агентства Associated Press снял последствия смертоносного российского ракетного удара по оживлённому рынку в центре Константиновки, города на востоке Украины, 6 сентября. (Внимание! Галерея содержит контент, который может вас шокировать.)

Украинский военнослужащий зовёт парамедиков. На земле лежат тела погибших и раненые в результате российской ракетной атаки на оживлённый рынок в центре Константиновки, 6 сентября 2023 года. Украинские официальные лица заявили, что жертвами нападения стали по меньшей мере 17 человек&nbsp; &nbsp;
1 Украинский военнослужащий зовёт парамедиков. На земле лежат тела погибших и раненые в результате российской ракетной атаки на оживлённый рынок в центре Константиновки, 6 сентября 2023 года.

Украинские официальные лица заявили, что жертвами нападения стали по меньшей мере 17 человек 
 
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Медики несут тело погибшего
2 Медики несут тело погибшего
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Медики несут тело погибшего
Тело убитого на земле не фоне горящих автомобилей и охваченного огнём здания
3 Тело убитого на земле не фоне горящих автомобилей и охваченного огнём здания
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Украинские военные заносят раненую в машину скорой помощи
4 Украинские военные заносят раненую в машину скорой помощи
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Украинские военные заносят раненую в машину скорой помощи

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