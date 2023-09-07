Российская ракетная атака на рынок в Константиновке: 17 погибших
Фотограф агентства Associated Press снял последствия смертоносного российского ракетного удара по оживлённому рынку в центре Константиновки, города на востоке Украины, 6 сентября. (Внимание! Галерея содержит контент, который может вас шокировать.)
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