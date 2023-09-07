Российская ракетная атака на рынок в Константиновке: 17 погибших

1 Украинский военнослужащий зовёт парамедиков. На земле лежат тела погибших и раненые в результате российской ракетной атаки на оживлённый рынок в центре Константиновки, 6 сентября 2023 года.



Украинские официальные лица заявили, что жертвами нападения стали по меньшей мере 17 человек

