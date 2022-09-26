Американский астронавт и российские космонавты вместе отправились на МКС

2 Фрэнк Рубио (слева), первый с апреля 2021 года американский астронавт, который отправился на МКС на борту космического корабля «Союз», вместе с российскими космонавтами Сергеем Прокопьевым (в центре) и Дмитрием Петелиным (справа), 20 сентября 2022 года. Врач и ветеран-пилот Рубио сказал, что он рад возможности внести свой вклад в исследование долгосрочного влияния невесомости на человеческое тело. В космосе он должен пробыть в течение шести месяцев