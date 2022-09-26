Американский астронавт и российские космонавты вместе отправились на МКС

Редкое проявление американо-российского сотрудничества на фоне войны в Украине: американский астронавт и российские космонавты улыбнулись и взялись за руки перед полетом на МКС. Пилотируемый космический корабль «Союз» стартовал 21 сентября с космодрома Байконур в Казахстане. Фрэнк Рубио из США и россияне Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин с оптимизмом смотрят на свою миссию на МКС. Рубио, который летал на военных вертолетах Black Hawk в Ираке и Афганистане, прежде чем стал врачом, будет работать на МКС в течение шести месяцев. Космическая станция финансируется и управляется космическими агентствами России, США, Японии, Канады и Европы.