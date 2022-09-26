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Американский астронавт и российские космонавты вместе отправились на МКС

Редкое проявление американо-российского сотрудничества на фоне войны в Украине: американский астронавт и российские космонавты улыбнулись и взялись за руки перед полетом на МКС. Пилотируемый космический корабль «Союз» стартовал 21 сентября с космодрома Байконур в Казахстане. Фрэнк Рубио из США и россияне Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин с оптимизмом смотрят на свою миссию на МКС. Рубио, который летал на военных вертолетах Black Hawk в Ираке и Афганистане, прежде чем стал врачом, будет работать на МКС в течение шести месяцев. Космическая станция финансируется и управляется космическими агентствами России, США, Японии, Канады и Европы.

Российская ракета-носитель &laquo;Союз-2.1а&raquo; на стартовой площадке 18 сентября&nbsp;
1 Российская ракета-носитель «Союз-2.1а» на стартовой площадке 18 сентября 
Фрэнк Рубио (слева), первый с апреля 2021 года американский астронавт, который отправился на МКС на борту космического корабля &laquo;Союз&raquo;, вместе с российскими космонавтами Сергеем Прокопьевым (в центре) и Дмитрием Петелиным (справа), 20 сентября 2022 года. Врач и ветеран-пилот Рубио сказал, что он рад возможности внести свой вклад в исследование долгосрочного влияния невесомости на человеческое тело. В космосе он должен пробыть в течение шести месяцев
2 Фрэнк Рубио (слева), первый с апреля 2021 года американский астронавт, который отправился на МКС на борту космического корабля «Союз», вместе с российскими космонавтами Сергеем Прокопьевым (в центре) и Дмитрием Петелиным (справа), 20 сентября 2022 года. Врач и ветеран-пилот Рубио сказал, что он рад возможности внести свой вклад в исследование долгосрочного влияния невесомости на человеческое тело. В космосе он должен пробыть в течение шести месяцев
Ракету &laquo;Союз&raquo; после доставки на космодром Байконур ставят в вертикальное положение, 18 сентября 2022 года
3 Ракету «Союз» после доставки на космодром Байконур ставят в вертикальное положение, 18 сентября 2022 года
Ракета после доставки на казахстанский космический комплекс, который арендует Россия, готовится к установке на стартовой площадке
4 Ракета после доставки на казахстанский космический комплекс, который арендует Россия, готовится к установке на стартовой площадке

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