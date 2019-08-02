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Московский протест. ОМОН и люди
Август 03, 2019
Действия властей с близкого расстояния
1
Пушкинская площадь.
2
Так была задержана Любовь Соболь. Она держит
голодовку
, если вы пропустили.
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Московский протест. ОМОН и люди
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Видео
Неделя: кровавые сутки
Итоги: конец эпохи разоружения
Америка: крест на ДРСМД и в Москве готовятся к протестам
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