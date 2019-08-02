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Московский протест. ОМОН и люди

Действия властей с близкого расстояния
Пушкинская площадь.
1 Пушкинская площадь.
Так была задержана Любовь Соболь. Она держит голодовку, если вы пропустили.&nbsp;
2 Так была задержана Любовь Соболь. Она держит голодовку, если вы пропустили. 
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