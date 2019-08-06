Тысячи людей эвакуированы после мощных взрывов на складе боеприпасов в Красноярском крае России. Взрывавшиеся снаряды разлетались на несколько километров. Власти сообщили, что 6 августа взрывы прекратились, но жителям пока опасно возвращаться в свои дома.
Взрывы на военном складе в России: тысячи эвакуированных
Тысячи людей эвакуированы после мощных взрывов на складе боеприпасов в Красноярском крае России. Взрывавшиеся снаряды разлетались на несколько километров. Власти сообщили, что 6 августа взрывы прекратились, но жителям пока опасно возвращаться в свои дома.