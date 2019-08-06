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Взрывы на военном складе в России: тысячи эвакуированных

Тысячи людей эвакуированы после мощных взрывов на складе боеприпасов в Красноярском крае России. Взрывавшиеся снаряды разлетались на несколько километров. Власти сообщили, что 6 августа взрывы прекратились, но жителям пока опасно возвращаться в свои дома.

Пламя и дым над горизонтом в Ачинске, Красноярском крае России.
1 Пламя и дым над горизонтом в Ачинске, Красноярском крае России.
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Скриншот видео взрыва.
3 Скриншот видео взрыва.
По данным властей, 12 человек доставили в больницы, шесть из них отправлены домой после оказания медицинской помощи. Один человек пропал без вести.
4 По данным властей, 12 человек доставили в больницы, шесть из них отправлены домой после оказания медицинской помощи. Один человек пропал без вести.

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