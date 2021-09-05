«Шпион», запечатлевший Кавказ

За несколько лет до того, как французский изобретатель Луи Дагер в Париже открыл эру фотографии, талантливый молодой художник-исследователь Фредерик Дюбуа в 1831 году прибыл на Кавказ с карандашом, альбомом для набросков и задачей запечатлеть этот край. Швейцарско-прусский дворянин Дюбуа получил благословение российского императора Николая Первого на изучение и зарисовку гористой южной границы Российской империи. Этот регион расположен на территориях современных Армении, Грузии и Азербайджана.

Мало что известно о большей части жизни Дюбуа. За три года пребывания на Кавказе его иногда обвиняли в шпионаже. Он так плодотворно поработал с карандашом и альбомом для зарисовок в руках, что вернулся в Европу с материалом, который оказался достаточным для 11 томов рисунков о своем путешествии. В опубликованный материал вошли пять огромных «атласов», полных иллюстраций.

Книги Дюбуа сегодня чрезвычайно редки и тщательно охраняются. В 2017 году его полное собрание кавказских путешествий было продано на аукционе за более чем 154 тысячи долларов. По некоторым сведениям, три тома атласов хранятся в российских музеях, а один том с загадочной историей хранится в небольшой библиотеке в отколовшемся от Грузии регионе Абхазия. Радио Свободная Европа/Радио Свобода стоило немалых усилий, чтобы получить три скана атласа из Национальной парламентской библиотеки Грузии. Благодаря тамошним сотрудникам эти захватывающие зарисовки Кавказа, запечатлевшие его таким, какой он был около 200 лет назад, могут быть опубликованы в хорошем качестве. *Места указаны согласно нынешним границам на Кавказе.

Армянский исследователь Симон Магакян предполагает, что даже неутомимый Дюбуа мог быть ошеломлен тем количеством мелких деталей, которые ему пришлось бы выделить, если бы он включил в свои зарисовки хачкары со витиеватыми орнаментами. «Художник показывает только один хачкар из нескольких тысяч, чтобы читатель мог его лучше оценить. Пытаться зарисовать все хачкары, если ты стоишь посреди самого большого в мире леса из хачкаров, было бы слишком утомительным занятием», - отмечает Магакян.

Дюбуа описывает храм, используя выражение «смесь византийского и армянского [стилей]». В резюме, которое может разгневать некоторых грузинских читателей, художник утверждает: «Византийский стиль был принят для интерьера, в то время как внешние украшения были скорее имитацией армянского стиля».

Похоже, Дюбуа очень привлек этот довольно прочный мост. Он описывает его следующим образом: «Два балкона нависают над рекой», что позволяет «наслаждаться свежестью течения». «Раньше там было поселение, основанное царем, чтобы путешественники могли найти пищу, - писал исследователь. - Сегодня же там нет ничего – ни села, ни караван-сарая. Остался только мост. Его длина составляет 400 футов, а ширина - 14 футов».