Токаев приказал стрелять «по террористам без предупреждения»

Правоохранительные органы и армия Казахстана должны открывать огонь на поражение по преступникам. Об этом в эфире казахстанских телеканалов заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев. По его словам, власти не намерены вести переговоры с террористами. Президент уточнил, что полиция и армия получили от него соответствующий приказ.

"Нам пришлось иметь дело с вооруженными, подготовленными бандитами. Как местными, так и иностранными. Именно с бандитами и террористами", – подчеркнул Токаев. Только на Алма-Ату, по данным президента, напали 20 тысяч радикально настроенных людей. Подтверждений этому Токаев в своей речи не привёл.

Кроме того, по словам Токаева, подстрекательскую роль в стране сыграли "так называемые свободные средства массовой информации и зарубежные деятели".

Президент привёл в пример закон о мирных собраниях граждан, принятый в 2020 году. Он предусматривает уведомительный характер митингов и собраний. "Но отдельные так называемые правозащитники и активисты ставят себя выше закона и считают, что они вправе собираться где хотят и болтать что хотят", – заявил Токаев в телеобращении.

Справиться с кризисом и последствиями беспорядков помогут войска стран, входящих в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Они будут выполнять функции прикрытия и обеспечения, заявил Токаев. Президент также поблагодарил российского президента Владимира Путина, который "по-товарищески отреагировал" на обращение Казахстана о военной поддержке.

В свою очередь беглый казахстанский банкир Мухтар Аблязов заявил, что является лидером оппозиции и протестов в республике. Об этом сообщает Reuters.