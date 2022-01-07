Токаев приказал стрелять «по террористам без предупреждения»

Правоохранительные органы и армия Казахстана должны открывать огонь на поражение по преступникам. Об этом в эфире казахстанских телеканалов заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев. По его словам, власти не намерены вести переговоры с террористами. Президент уточнил, что полиция и армия получили от него соответствующий приказ.
"Нам пришлось иметь дело с вооруженными, подготовленными бандитами. Как местными, так и иностранными. Именно с бандитами и террористами", – подчеркнул Токаев. Только на Алма-Ату, по данным президента, напали 20 тысяч радикально настроенных людей. Подтверждений этому Токаев в своей речи не привёл.
Кроме того, по словам Токаева, подстрекательскую роль в стране сыграли "так называемые свободные средства массовой информации и зарубежные деятели".
Президент привёл в пример закон о мирных собраниях граждан, принятый в 2020 году. Он предусматривает уведомительный характер митингов и собраний. "Но отдельные так называемые правозащитники и активисты ставят себя выше закона и считают, что они вправе собираться где хотят и болтать что хотят", – заявил Токаев в телеобращении.
Справиться с кризисом и последствиями беспорядков помогут войска стран, входящих в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Они будут выполнять функции прикрытия и обеспечения, заявил Токаев. Президент также поблагодарил российского президента Владимира Путина, который "по-товарищески отреагировал" на обращение Казахстана о военной поддержке.
В свою очередь беглый казахстанский банкир Мухтар Аблязов заявил, что является лидером оппозиции и протестов в республике. Об этом сообщает Reuters.
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- 2 января в Казахстане с города Жанаозен в Мангистауской области начались протесты против резкого скачка цен на сжиженный газ. Уже к 4 января выступления охватили практически все крупные города страны. Протестующие начали выдвигать не только экономические, но и политические требования. Власти объявили о снижении цен на газ. Утром 5 января Касым-Жомарт Токаев отправил правительство в отставку, но это не остановило демонстрантов.
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- Эпицентром начавшихся по всему Казахстану столкновений и беспорядков стала Алма-Ата, где во вторник вечером произошли первые столкновения протестующих с полицией и бойцами Нацгвардии.
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- Токаев ввёл чрезвычайное положение сначала в отдельных областях и городах, а затем и по всему Казахстану. 5 января президент призвал страны ОДКБ (Армения, Киргизия, Республика Беларусь, Россия, Таджикистан) оказать поддержку в наведении порядка.
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