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Фото
Самые яркие фотографии недели со всего мира
1 час назад
В фотогалерее собраны лучшие снимки с территории, на которой вещает Радио Свободная Европа/Радио Свобода (RFE/RL) за 32 неделю 2021 года.
1
Отдыхающий занимается виндсерфингом в Коктебеле у подножия горы Карадаг на юго-восточном побережье Крыма.
Как проходит последний месяц лета в Коктебеле –
в фотогалерее Крым.Реалии
2
Метеорный поток зажигает ночное небо над каменными столбами в Куклице, недалеко от восточного города Кратово, Северная Македония. Метеорный поток Персеиды происходит каждый год в августе, когда Земля проходит сквозь обломки и пыль кометы Свифта-Туттля
3
Мужчина во дворе затопленного дома в селе Красногорка Ленинского района Крыма.
Из-за дождей 12 августа в Крыму затопило частные дома в селе Красногорка Ленинского района, часть трассы «Таврида» в районе 55-го километра.
Больше фото –
здесь
4
Мужчина пробует запеченных сверчков на крикетной ферме киргизского предпринимателя Адыла Гапарова в Бишкеке. Из четырех килограммов сверчков получается один килограмм белковой муки. Гапаров продает ее примерно по 70 евро за килограмм. ООН предупреждает, что к 2050 году жители планеты столкнутся с острой нехваткой белковой пищи
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Самые яркие фотографии недели со всего мира
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