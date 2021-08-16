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Фото

Самые яркие фотографии недели со всего мира

В фотогалерее собраны лучшие снимки с территории, на которой вещает Радио Свободная Европа/Радио Свобода (RFE/RL) за 32 неделю 2021 года.

Отдыхающий занимается&nbsp;виндсерфингом в&nbsp;Коктебеле у подножия горы Карадаг на юго-восточном побережье Крыма. Как проходит последний месяц лета в Коктебеле &ndash; в фотогалерее Крым.Реалии
1 Отдыхающий занимается виндсерфингом в Коктебеле у подножия горы Карадаг на юго-восточном побережье Крыма.

Как проходит последний месяц лета в Коктебеле – в фотогалерее Крым.Реалии
Метеорный поток зажигает ночное небо над каменными столбами в Куклице, недалеко от восточного города Кратово, Северная Македония. Метеорный поток Персеиды происходит каждый год в августе, когда Земля проходит сквозь обломки и пыль кометы Свифта-Туттля
2 Метеорный поток зажигает ночное небо над каменными столбами в Куклице, недалеко от восточного города Кратово, Северная Македония. Метеорный поток Персеиды происходит каждый год в августе, когда Земля проходит сквозь обломки и пыль кометы Свифта-Туттля
Мужчина во дворе затопленного дома в селе Красногорка Ленинского района Крыма.&nbsp; Из-за дождей 12 августа в Крыму затопило частные дома в селе Красногорка Ленинского района, часть трассы &laquo;Таврида&raquo; в районе 55-го километра. Больше фото &ndash; здесь&nbsp;
3 Мужчина во дворе затопленного дома в селе Красногорка Ленинского района Крыма. 

Из-за дождей 12 августа в Крыму затопило частные дома в селе Красногорка Ленинского района, часть трассы «Таврида» в районе 55-го километра.

Больше фото – здесь 
Мужчина пробует запеченных сверчков на крикетной ферме киргизского предпринимателя Адыла Гапарова в Бишкеке. Из четырех килограммов сверчков получается один килограмм белковой муки. Гапаров продает ее примерно по 70 евро за килограмм. ООН предупреждает, что к 2050 году жители планеты столкнутся с острой нехваткой белковой пищи
4 Мужчина пробует запеченных сверчков на крикетной ферме киргизского предпринимателя Адыла Гапарова в Бишкеке. Из четырех килограммов сверчков получается один килограмм белковой муки. Гапаров продает ее примерно по 70 евро за килограмм. ООН предупреждает, что к 2050 году жители планеты столкнутся с острой нехваткой белковой пищи

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