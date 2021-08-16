Самые яркие фотографии недели со всего мира

4 Мужчина пробует запеченных сверчков на крикетной ферме киргизского предпринимателя Адыла Гапарова в Бишкеке. Из четырех килограммов сверчков получается один килограмм белковой муки. Гапаров продает ее примерно по 70 евро за килограмм. ООН предупреждает, что к 2050 году жители планеты столкнутся с острой нехваткой белковой пищи