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Фото

Самые яркие фотографии недели со всего мира

Пыльная буря в Афганистане, акции в поддержку Навального, «Парад тюльпанов» в Крыму – смотрите в фотогалерее лучшие снимки с территории, которую охватывает вещание Радио Свободная Европа/Радио Свобода (RFE/RL) за 16 неделю 2021 года.
Парень из Ирана позирует в противогазе после того, как 22 апреля правительство объявило красную тревогу из-за коронавирусной инфекции
1 Парень из Ирана позирует в противогазе после того, как 22 апреля правительство объявило красную тревогу из-за коронавирусной инфекции
В Никитском ботаническом саду стартовал &laquo;Парад тюльпанов&raquo;, Крым
2 В Никитском ботаническом саду стартовал «Парад тюльпанов», Крым
Сторонники заключенного в тюрьму российского оппозиционера Алексея Навального держат в руках включенные телефоны во время митинга в Москве 21 апреля
3 Сторонники заключенного в тюрьму российского оппозиционера Алексея Навального держат в руках включенные телефоны во время митинга в Москве 21 апреля
Полицейские на митинге в поддержку заключенного в тюрьму российского оппозиционера Алексея Навального в Хабаровске
4 Полицейские на митинге в поддержку заключенного в тюрьму российского оппозиционера Алексея Навального в Хабаровске

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