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Самые яркие фотографии недели со всего мира
Апрель 24, 2021
Пыльная буря в Афганистане, акции в поддержку Навального, «Парад тюльпанов» в Крыму – смотрите в фотогалерее лучшие снимки с территории, которую охватывает вещание Радио Свободная Европа/Радио Свобода (RFE/RL) за 16 неделю 2021 года.
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Парень из Ирана позирует в противогазе после того, как 22 апреля правительство объявило красную тревогу из-за коронавирусной инфекции
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В Никитском ботаническом саду стартовал «Парад тюльпанов», Крым
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Сторонники заключенного в тюрьму российского оппозиционера Алексея Навального держат в руках включенные телефоны во время митинга в Москве 21 апреля
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Полицейские на митинге в поддержку заключенного в тюрьму российского оппозиционера Алексея Навального в Хабаровске
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Самые яркие фотографии недели со всего мира
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