75 лет жизни в Социалистической Югославии

3 Новый лидер Югославии Иосип Броз Тито за своим столом в 1947 году. Авторитарный правитель сначала последовал политическому примеру СССР Иосифа Сталина, но вскоре два коммуниста стали заклятыми врагами. После того, как Сталин отправил убийц в Югославию, Тито написал в письме: «Прекратите посылать людей, чтобы убить меня. Мы уже захватили пятерых из них, одного с бомбой, а другого с винтовкой ... Если вы не перестанете присылать убийц, я пришлю одного в Москву, и мне не придется отправлять второго”