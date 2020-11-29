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75 лет жизни в Социалистической Югославии

Исторические фотографии отражают историю социалистической Югославии с момента ее основания 75 лет назад 29 ноября 1945 года до ее катастрофического краха в 1990-х годах.
Тысячи людей собираются, чтобы отпраздновать победу над нацистской Германией в Загребе, Югославия, в 1945 году. 29 ноября того же года изгнанный югославский король Петр II был свергнут, а коммунистическое правительство объявило о создании Союзной Народной Республики Югославии.
1 Тысячи людей собираются, чтобы отпраздновать победу над нацистской Германией в Загребе, Югославия, в 1945 году. 29 ноября того же года изгнанный югославский король Петр II был свергнут, а коммунистическое правительство объявило о создании Союзной Народной Республики Югославии.
1947 год. Итальянец и его вол изгоняются из территории, которая должна быть передана Югославии. По мирному договору с Италией несколько островов и регионов были переданы Югославии после поражения держав оси во Второй мировой войне.
2 1947 год. Итальянец и его вол изгоняются из территории, которая должна быть передана Югославии. По мирному договору с Италией несколько островов и регионов были переданы Югославии после поражения держав оси во Второй мировой войне.
Новый лидер Югославии Иосип Броз Тито за своим столом в 1947 году. Авторитарный правитель сначала последовал политическому примеру СССР Иосифа Сталина, но вскоре два коммуниста стали заклятыми врагами. После того, как Сталин отправил убийц в Югославию, Тито написал в письме: &laquo;Прекратите посылать людей, чтобы убить меня. Мы уже захватили пятерых из них, одного с бомбой, а другого с винтовкой ... Если вы не перестанете присылать убийц, я пришлю одного в Москву, и мне не придется отправлять второго&rdquo;
3 Новый лидер Югославии Иосип Броз Тито за своим столом в 1947 году. Авторитарный правитель сначала последовал политическому примеру СССР Иосифа Сталина, но вскоре два коммуниста стали заклятыми врагами. После того, как Сталин отправил убийц в Югославию, Тито написал в письме: «Прекратите посылать людей, чтобы убить меня. Мы уже захватили пятерых из них, одного с бомбой, а другого с винтовкой ... Если вы не перестанете присылать убийц, я пришлю одного в Москву, и мне не придется отправлять второго”
Белградский рынок в 1950 году, когда напряженность в отношениях с Советским Союзом привела к торговой блокаде, нехватке продовольствия и опасениям военного вторжения. В то время Тито проводил безжалостные репрессии против тех, кто сочувствовал Советскому Союзу. Сотни людей были убиты в ходе политических репрессий, а тысячи отправлены в исправительно-трудовые лагеря.
4 Белградский рынок в 1950 году, когда напряженность в отношениях с Советским Союзом привела к торговой блокаде, нехватке продовольствия и опасениям военного вторжения. В то время Тито проводил безжалостные репрессии против тех, кто сочувствовал Советскому Союзу. Сотни людей были убиты в ходе политических репрессий, а тысячи отправлены в исправительно-трудовые лагеря.

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