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Фото

Самые яркие фотографии второго дня Олимпиады-2020 в Токио

Как проходят главные спортивные соревнования мира смотрите в фотогалерее.
Игорь Сон (Казахстан) участвует в соревнованиях по тяжелой атлетике среди мужчин в весовой категории до 61 кг на Олимпийских играх Токио-2020. Игорь Сон из Казахстана стал бронзовым призером
1 Игорь Сон (Казахстан) участвует в соревнованиях по тяжелой атлетике среди мужчин в весовой категории до 61 кг на Олимпийских играх Токио-2020. Игорь Сон из Казахстана стал бронзовым призером
Адам Пити из Великобритании на старте заплыва на 100 м брассом среди мужчин в Токийском центре водных видов спорта, 25 июля 2021 года
2 Адам Пити из Великобритании на старте заплыва на 100 м брассом среди мужчин в Токийском центре водных видов спорта, 25 июля 2021 года
Кей Нисикори из Японии сразился с Андреем Рублевым из команды Олимпийского комитета России во время соревнований в теннис на летних Олимпийских играх 2020 года в воскресенье, 25 июля 2021 года, в Токио, Япония
3 Кей Нисикори из Японии сразился с Андреем Рублевым из команды Олимпийского комитета России во время соревнований в теннис на летних Олимпийских играх 2020 года в воскресенье, 25 июля 2021 года, в Токио, Япония
Украинский шпажист Игорь Рейзлин одержал бронзовую медаль, которая стала второй медалью в неофициальном зачете украинской команды
4 Украинский шпажист Игорь Рейзлин одержал бронзовую медаль, которая стала второй медалью в неофициальном зачете украинской команды

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