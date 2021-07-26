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Самые яркие фотографии второго дня Олимпиады-2020 в Токио
35 минут назад
Как проходят главные спортивные соревнования мира смотрите в фотогалерее.
1
Игорь Сон (Казахстан) участвует в соревнованиях по тяжелой атлетике среди мужчин в весовой категории до 61 кг на Олимпийских играх Токио-2020. Игорь Сон из Казахстана стал бронзовым призером
2
Адам Пити из Великобритании на старте заплыва на 100 м брассом среди мужчин в Токийском центре водных видов спорта, 25 июля 2021 года
3
Кей Нисикори из Японии сразился с Андреем Рублевым из команды Олимпийского комитета России во время соревнований в теннис на летних Олимпийских играх 2020 года в воскресенье, 25 июля 2021 года, в Токио, Япония
4
Украинский шпажист Игорь Рейзлин одержал бронзовую медаль, которая стала второй медалью в неофициальном зачете украинской команды
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Самые яркие фотографии второго дня Олимпиады-2020 в Токио
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