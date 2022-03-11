Война в Украине: спутниковые снимки «горячих точек»

Агентство Reuters опубликовало спутниковые снимки последствий войны России против Украины по состоянию на 8 марта. Спутниковые снимки сделаны компанией Maxar Technologies.



Российское военное вторжение в Украину продолжается с утра 24 февраля. Российские войска наносят авиаудары по ключевым объектам военной и гражданской инфраструктуры, разрушая аэродромы, воинские части, нефтебазы, заправки, церкви, школы и больницы. Обстрелы жилых районов ведутся с использованием артиллерии, реактивных систем залпового огня и баллистических ракет. Колонны бронетехники российской армии пытаются окружить Киев и несколько областных центров недалеко от российской границы.



Россия отрицает, что ведет против Украины захватническую войну на ее территории и называет это «специальной операцией», которая имеет целью «демилитаризацию и денацификацию».





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