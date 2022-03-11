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Фото

Война в Украине: спутниковые снимки «горячих точек»

Агентство Reuters опубликовало спутниковые снимки последствий войны России против Украины по состоянию на 8 марта. Спутниковые снимки сделаны компанией Maxar Technologies.

Российское военное вторжение в Украину продолжается с утра 24 февраля. Российские войска наносят авиаудары по ключевым объектам военной и гражданской инфраструктуры, разрушая аэродромы, воинские части, нефтебазы, заправки, церкви, школы и больницы. Обстрелы жилых районов ведутся с использованием артиллерии, реактивных систем залпового огня и баллистических ракет. Колонны бронетехники российской армии пытаются окружить Киев и несколько областных центров недалеко от российской границы.

Россия отрицает, что ведет против Украины захватническую войну на ее территории и называет это «специальной операцией», которая имеет целью «демилитаризацию и денацификацию».

Бронетехника движется к северо-востоку от аэропорта в Гостомеле, Киевская область, 8 марта 2022 года
1 Бронетехника движется к северо-востоку от аэропорта в Гостомеле, Киевская область, 8 марта 2022 года
Спутниковый снимок показывает поврежденный мост и воронки от попадания российских ракет и снарядов возле города Ирпень, что в 20 километрах от Киева. Фото за 8 марта 2022 года
2 Спутниковый снимок показывает поврежденный мост и воронки от попадания российских ракет и снарядов возле города Ирпень, что в 20 километрах от Киева. Фото за 8 марта 2022 года
На спутниковом снимке видно, как бронетехника движется к северо-востоку от аэропорта Антонова близ Гостомеля, 8 марта 2022 года
3 На спутниковом снимке видно, как бронетехника движется к северо-востоку от аэропорта Антонова близ Гостомеля, 8 марта 2022 года
Взорванный мост через Ирпень, Киевская область. Фото за 8 марта 2022 года
4 Взорванный мост через Ирпень, Киевская область. Фото за 8 марта 2022 года

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