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Война в Украине и Вторая мировая война: сходство в фотографиях

Фотографии времен Второй мировой войны показывают поразительное визуальное сходство с последствиями вторжения России в Украину.

Российское масштабное военное вторжение в Украину продолжается с утра 24 февраля. Российские войска наносят авиаудары по ключевым объектам военной и гражданской инфраструктуры, разрушая аэродромы, воинские части, нефтебазы, заправки, церкви, школы и больницы.

Обстрелы жилых районов ведутся с использованием артиллерии, реактивных систем залпового огня и баллистических ракет. Колонны бронетехники российской армии пытаются оцепить Киев и несколько областных центров недалеко от российской границы.

Россия отрицает, что ведет против Украины захватническую войну на ее территории и называет это «специальной операцией», которая имеет целью «демилитаризацию и денацификацию».

Вторая мировая война

Тела гражданских бельгийцев, женщин и детей, убитых гитлеровцами во время контрнаступления на Люксембург и Бельгию в декабре 1944 года, и тела&nbsp;погибших в результате российских обстрелов жителей Мариуполя

Война в Украине

Russia -- A police officer walks past the bodies of people killed by shelling
1 Тела гражданских бельгийцев, женщин и детей, убитых гитлеровцами во время контрнаступления на Люксембург и Бельгию в декабре 1944 года, и тела погибших в результате российских обстрелов жителей Мариуполя

Вторая мировая война

Результаты обстрелов здания в Варшаве двухтонными минометами гитлеровских нацистов в августе 1944 года и танковый обстрел жилого дома в Мариуполе российскими войсками

Война в Украине

Ukraine -- An apartment building explodes after a Russian army tank fires in Mariupol
2 Результаты обстрелов здания в Варшаве двухтонными минометами гитлеровских нацистов в августе 1944 года и танковый обстрел жилого дома в Мариуполе российскими войсками

Вторая мировая война

Советская женщина в 1943 году и украинка в 2022 году плачут около своих горящих домов

Война в Украине

Ukraine -- A woman reacts as she stands in front of a house
3 Советская женщина в 1943 году и украинка в 2022 году плачут около своих горящих домов

Вторая мировая война

Американские солдаты, которые помогают больным и истощенным японским солдатам на Соломоновых островах, и украинские бойцы, помогающие раненному побратиму после боя с российскими войсками в Киевской области

Война в Украине

Ukraine -- The Ukrainian military is storming a settlement in the Kyiv region, where Russian forces are stationed. March 10, 2022
4 Американские солдаты, которые помогают больным и истощенным японским солдатам на Соломоновых островах, и украинские бойцы, помогающие раненному побратиму после боя с российскими войсками в Киевской области

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