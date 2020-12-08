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Сороковая годовщина со дня убийства Джона Леннона
Декабрь 08, 2020
8 декабря исполнилось 40 лет со дня убийства Джона Леннона. Всемирно известного британского рок-музыканта, основателя и лидера The Beatles убили 8 декабря 1980 года у его дома в Нью-Йорке. За несколько часов до этого убийца взял автограф у Леннона.
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Джон Леннон в Нью-Йорке, 12 мая 1972 года
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Джон Леннон с женой Йоко Оно возле студии звукозаписи The Hit Factory в Нью-Йорке, 22 августа 1980 года. Леннон был убит 8 декабря 1980 года у входа в многоквартирное здание «Дакота» на Манхэттене, когда возвращался домой вместе со своей женой из студии звукозаписи
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На этой фотографии из архива от 9 декабря 1980 года Йоко Оно и продюсер Дэвид Геффен покидают больницу Рузвельта в Нью-Йорке после смерти Джона Леннона
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Полиция осматривает вход в многоквартирный дом «Дакота» в Нью-Йорке, 8 декабря 1980 года. Джон Леннон, живший в этом здании, был убит возле входа, возвращаясь домой. В стеклянных дверях видны следы от пуль
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Сороковая годовщина со дня убийства Джона Леннона
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