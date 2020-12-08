Сороковая годовщина со дня убийства Джона Леннона

2 Джон Леннон с женой Йоко Оно возле студии звукозаписи The Hit Factory в Нью-Йорке, 22 августа 1980 года. Леннон был убит 8 декабря 1980 года у входа в многоквартирное здание «Дакота» на Манхэттене, когда возвращался домой вместе со своей женой из студии звукозаписи

