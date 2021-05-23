Акция протеста с требованием отставки министра здравоохранения Украины Максима Степанова в Киеве; День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа в Евпатории; Гонка американских ретро- и маслкаров в Москве; Воздушный шар наблюдения над Кабулом.
В фотогалерее собраны лучшие снимки с территории, которую охватывает вещание Радио Свободная Европа/Радио Свобода (RFE/RL) за 20 неделю 2021 года.
В фотогалерее собраны лучшие снимки с территории, которую охватывает вещание Радио Свободная Европа/Радио Свобода (RFE/RL) за 20 неделю 2021 года.
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