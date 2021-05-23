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Фото

Самые яркие фотографии недели со всего мира (фотогалерея)

Акция протеста с требованием отставки министра здравоохранения Украины Максима Степанова в Киеве; День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа в Евпатории; Гонка американских ретро- и маслкаров в Москве; Воздушный шар наблюдения над Кабулом.

В фотогалерее собраны лучшие снимки с территории, которую охватывает вещание Радио Свободная Европа/Радио Свобода (RFE/RL) за 20 неделю 2021 года.
Женщина в традиционном казахском костюме позирует перед своей знакомой на поле цветущих маков у гор Тянь-Шаня в Алматинской области
1 Женщина в традиционном казахском костюме позирует перед своей знакомой на поле цветущих маков у гор Тянь-Шаня в Алматинской области
Воздушный шар наблюдения летит над столицей Афганистана Кабулом
2 Воздушный шар наблюдения летит над столицей Афганистана Кабулом
Рыбацкие лодки стоят на якоре в гавани после того, как власти отозвали их из моря из-за циклона Тауктае в Карачи, Пакистан
3 Рыбацкие лодки стоят на якоре в гавани после того, как власти отозвали их из моря из-за циклона Тауктае в Карачи, Пакистан
Люди проходят мимо баннеров с информацией о мерах профилактики COVID-19 в Алматы, Казахстан
4 Люди проходят мимо баннеров с информацией о мерах профилактики COVID-19 в Алматы, Казахстан

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