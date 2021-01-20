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«Поле флагов» и световая инсталляция: как проходит подготовка к инаугурации Джо Байдена

Продолжается подготовка к церемонии инаугурации Джо Байдена в качестве 46-го президента США. 20 января 2021 года в Вашингтоне Байден будет приведен к присяге, а президентство Дональда Трампа закончится.

Около 191 500 флагов США покрыли часть Национальной аллеи в Вашингтоне. Они символизирует те 200 тысяч американцев, которые не смогут присутствовать на церемонии инаугурации Джо Байдена.

Положа руку на Библию, 78-летний демократ Байден будет приведен к присяге в качестве президента США, и вскоре после этого войдет в Белый дом.

В качестве вице-президента к присяге будет приведена также 56-летняя Камала Харрис, став первой женщиной на этом посту.

Церемония, которая начнется после 17:00 по крымскому времени (после 18:00 по Киеву), будет проходить при усиленных мерах безопасности.

Крым.Реалии совместно с телеканалом Настоящее Время и Радіо Свобода будут вести трансляцию инаугурации.

Рабочий устанавливает флаги перед Белым домом в рамках подготовки к церемонии инаугурации избранного президента Джо Байдена, 19 января 2021 года, Вашингтон
1 Рабочий устанавливает флаги перед Белым домом в рамках подготовки к церемонии инаугурации избранного президента Джо Байдена, 19 января 2021 года, Вашингтон
Световая инсталляция в Вашингтоне, посвященная инаугурации избранных президента Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис, 19 января 2021 года
2 Световая инсталляция в Вашингтоне, посвященная инаугурации избранных президента Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис, 19 января 2021 года
Члены Национальной гвардии собираются на контрольно-пропускном пункте возле Капитолия перед церемонией инаугурации президента США в Вашингтоне, округ Колумбия, 19 января 2021 года
3 Члены Национальной гвардии собираются на контрольно-пропускном пункте возле Капитолия перед церемонией инаугурации президента США в Вашингтоне, округ Колумбия, 19 января 2021 года
На снимке крупным планом показано &laquo;Поле флагов&raquo; на Национальной аллее в Вашингтоне, 19 января 2021 года
4 На снимке крупным планом показано «Поле флагов» на Национальной аллее в Вашингтоне, 19 января 2021 года

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