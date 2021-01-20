«Поле флагов» и световая инсталляция: как проходит подготовка к инаугурации Джо Байдена

Продолжается подготовка к церемонии инаугурации Джо Байдена в качестве 46-го президента США. 20 января 2021 года в Вашингтоне Байден будет приведен к присяге, а президентство Дональда Трампа закончится.Около 191 500 флагов США покрыли часть Национальной аллеи в Вашингтоне. Они символизирует те 200 тысяч американцев, которые не смогут присутствовать на церемонии инаугурации Джо Байдена.Положа руку на Библию, 78-летний демократ Байден будет приведен к присяге в качестве президента США, и вскоре после этого войдет в Белый дом.

В качестве вице-президента к присяге будет приведена также 56-летняя Камала Харрис, став первой женщиной на этом посту.



Церемония, которая начнется после 17:00 по крымскому времени (после 18:00 по Киеву), будет проходить при усиленных мерах безопасности.



Крым.Реалии совместно с телеканалом Настоящее Время и Радіо Свобода будут вести трансляцию инаугурации.