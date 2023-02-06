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Мощное землетрясение в Турции и Сирии: несколько тысяч погибших

На юго-востоке Турции и в Сирии в ночь на 6 февраля произошло мощное землетрясение магнитудой 7,8 балла. Из-за толчков были разрушены тысячи зданий, а их жители в панике выбегали на улицу. Спасатели ищут уцелевших под обломками разрушенных зданий в нескольких городах по обе стороны границы между странами. По предварительным данным, в Турции погибло около тысячи человек, еще 600 погибли в Сирии.

Эпицентр землетрясения был севернее турецкого города Газиантеп в районе примерно в 90 километрах от сирийской границы. Подземные толчки ощущались в нескольких турецких регионах: Адане, Анкаре, Анталье, Газиантепе, Кайсери, Мерсине, Трабзоне, Урфе, а также в Сирии, Ливане, Ираке, Египте, Греции, Кипре, Грузии, Армении и Израиле.

По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, землетрясение стало самым крупным бедствием в истории Турции с момента Эрзинджанского землетрясения 1939 года. Поисково-спасательные работы продолжаются. Эрдоган предполагает, что число жертв вырастет.

По сообщению крымских спасателей, сейсмическая активность в Крыму на утро понедельника не зарегистрирована.

Житель города Диярбакыр на юго-востоке Турции во время поиска выживших в землетрясении 6 февраля 2023 года.&nbsp;На юго-востоке Турции в провинции Кахраманмараш произошло землетрясение магнитудой 7,4 балла. Толчки ощущались в соседних странах. Рухнули тысячи зданий
1 Житель города Диярбакыр на юго-востоке Турции во время поиска выживших в землетрясении 6 февраля 2023 года. На юго-востоке Турции в провинции Кахраманмараш произошло землетрясение магнитудой 7,4 балла. Толчки ощущались в соседних странах. Рухнули тысячи зданий
В турецком городе Адана полностью разрушились три многоэтажных жилых здания.&nbsp;На фото&nbsp;&ndash; спасатели достают из-под завалов выживших жителей Аданы
2 В турецком городе Адана полностью разрушились три многоэтажных жилых здания. На фото – спасатели достают из-под завалов выживших жителей Аданы
Сейсмологи отмечают, что это может стать одним из самых разрушительных землетрясений в Турции за последнее время. Подземные толчки ощущались в нескольких регионах: Адане, Анкаре, Анталье, Газиантепе, Кайсери, Мерсине, Трабзоне, Урфе, а также а также в Сирии, Ливане, Ираке, Египте, Греции, Кипре, Грузии, Армении и Израиле. Всего&nbsp;&ndash; более 1600 погибших. Фото с видеокадров из сирийского города Азаза&nbsp;&ndash; спасатель выносит из-под обломков здания ребенка&nbsp;
3 Сейсмологи отмечают, что это может стать одним из самых разрушительных землетрясений в Турции за последнее время. Подземные толчки ощущались в нескольких регионах: Адане, Анкаре, Анталье, Газиантепе, Кайсери, Мерсине, Трабзоне, Урфе, а также а также в Сирии, Ливане, Ираке, Египте, Греции, Кипре, Грузии, Армении и Израиле. Всего – более 1600 погибших. Фото с видеокадров из сирийского города Азаза – спасатель выносит из-под обломков здания ребенка 
Улицы сирийского города Джандарис
4 Улицы сирийского города Джандарис

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