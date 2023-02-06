На юго-востоке Турции и в Сирии в ночь на 6 февраля произошло мощное землетрясение магнитудой 7,8 балла. Из-за толчков были разрушены тысячи зданий, а их жители в панике выбегали на улицу. Спасатели ищут уцелевших под обломками разрушенных зданий в нескольких городах по обе стороны границы между странами. По предварительным данным, в Турции погибло около тысячи человек, еще 600 погибли в Сирии.

Эпицентр землетрясения был севернее турецкого города Газиантеп в районе примерно в 90 километрах от сирийской границы. Подземные толчки ощущались в нескольких турецких регионах: Адане, Анкаре, Анталье, Газиантепе, Кайсери, Мерсине, Трабзоне, Урфе, а также в Сирии, Ливане, Ираке, Египте, Греции, Кипре, Грузии, Армении и Израиле.

По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, землетрясение стало самым крупным бедствием в истории Турции с момента Эрзинджанского землетрясения 1939 года. Поисково-спасательные работы продолжаются. Эрдоган предполагает, что число жертв вырастет.

По сообщению крымских спасателей, сейсмическая активность в Крыму на утро понедельника не зарегистрирована.