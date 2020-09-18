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Беларусь: массовые задержания женщин в Минске

Во время марша солидарности женщин в Минске 19 сентября белорусские правоохранители устроили массовые задержания участников.

Силовики в балаклавах, применяя физическую силу, задерживали женщин на улицах белорусской столицы. Всего, по данным правозащитного центра «Весна», известно о 246 задержанных активистов, среди которых есть и работники британского посольства, передает Радио Свабода.

Корреспонденты Радио Свабода запечатлели массовые задержания в Минске.
Многотысячный оппозиционный марш в столице Беларуси&nbsp;
1 Многотысячный оппозиционный марш в столице Беларуси 
У многих женщин в руках табличка SOS
2 У многих женщин в руках табличка SOS
Эта женщина&nbsp;&ndash; в маске и на фоне бело-красно-белого флага
3 Эта женщина – в маске и на фоне бело-красно-белого флага
Силовики Беларуси напротив протестующих
4 Силовики Беларуси напротив протестующих

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