Беларусь: массовые задержания женщин в Минске

Во время марша солидарности женщин в Минске 19 сентября белорусские правоохранители устроили массовые задержания участников.
Силовики в балаклавах, применяя физическую силу, задерживали женщин на улицах белорусской столицы. Всего, по данным правозащитного центра «Весна», известно о 246 задержанных активистов, среди которых есть и работники британского посольства, передает Радио Свабода.
Корреспонденты Радио Свабода запечатлели массовые задержания в Минске.
Силовики в балаклавах, применяя физическую силу, задерживали женщин на улицах белорусской столицы. Всего, по данным правозащитного центра «Весна», известно о 246 задержанных активистов, среди которых есть и работники британского посольства, передает Радио Свабода.
Корреспонденты Радио Свабода запечатлели массовые задержания в Минске.
Facebook Forum