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Напряжение растет: между Косово и Сербией продолжается пограничное противостояние (фотогалерея)

Два пункта пересечения границы между Косово и Сербией были заблокированы местными сербами, поскольку власти Косово 20 сентября потребовали от всех водителей из Сербии, въезжающих в Косово, использовать временные распечатанные регистрационные документы, действительные в течение 60 дней.

Власти Косово заявляют, что действуют в ответ на меры, которые были введены Сербией против водителей из Косово в 2008 году, когда Косово провозгласило независимость от Сербии. Белград до сих пор не признает независимость Косово и его право оказывать официальные действия, такие как регистрация автомобилей.

Между тем миротворческие силы KFOR под руководством НАТО в Косово усилили патрулирование границы, а Сербия провела военные маневры у границы и в знак протеста запустила военные самолеты над переходами.
Специальные полицейские подразделения Косово патрулируют около пограничного перехода между Косово и Сербией, КПП&nbsp;&laquo;Ярина&raquo;, 28 сентября
1 Специальные полицейские подразделения Косово патрулируют около пограничного перехода между Косово и Сербией, КПП «Ярина», 28 сентября
Этнические сербы проходят через баррикады около контрольно-пропускного пункта&nbsp;&laquo;Ярина&raquo;, 28 сентября.&nbsp; 27 сентября премьер-министр Косово Альбин Курти повторил предложение обеим странам отменить правило временных номерных знаков. Он также заявил, что открыт для переговоров в Брюсселе, но Белград отказывается их проводить
2 Этнические сербы проходят через баррикады около контрольно-пропускного пункта «Ярина», 28 сентября. 

27 сентября премьер-министр Косово Альбин Курти повторил предложение обеим странам отменить правило временных номерных знаков. Он также заявил, что открыт для переговоров в Брюсселе, но Белград отказывается их проводить
Солдаты НАТО патрулируют неподалеку от пограничного перехода&nbsp;&laquo;Ярина&raquo;, 28 сентября. Международное сообщество во главе с Европейским союзом призвало к переговорам относительно послабления напряжения между Сербией и Косово.&nbsp; НАТО возглавляет миротворческие силы&nbsp;KFOR с 1999 года, в состав которых входит около 4 тысяч военнослужащих из 28 стран, после того, как 78-дневная бомбардировка, проведенная военным альянсом, положила конец войне, в результате которой погибло более 10 тысяч человек
3 Солдаты НАТО патрулируют неподалеку от пограничного перехода «Ярина», 28 сентября. Международное сообщество во главе с Европейским союзом призвало к переговорам относительно послабления напряжения между Сербией и Косово. 

НАТО возглавляет миротворческие силы KFOR с 1999 года, в состав которых входит около 4 тысяч военнослужащих из 28 стран, после того, как 78-дневная бомбардировка, проведенная военным альянсом, положила конец войне, в результате которой погибло более 10 тысяч человек
Сербские женщины проходят мимо косовской полиции после перехода пункта&nbsp;&laquo;Ярина&raquo;, 28 сентября.&nbsp; Президент Сербии Александр Вучич предупредил НАТО, что Сербия вмешается в действия Косово, если там сербам будет угрожать серьезная опасность со стороны этнического албанского большинства
4 Сербские женщины проходят мимо косовской полиции после перехода пункта «Ярина», 28 сентября. 

Президент Сербии Александр Вучич предупредил НАТО, что Сербия вмешается в действия Косово, если там сербам будет угрожать серьезная опасность со стороны этнического албанского большинства

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