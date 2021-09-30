Два пункта пересечения границы между Косово и Сербией были заблокированы местными сербами, поскольку власти Косово 20 сентября потребовали от всех водителей из Сербии, въезжающих в Косово, использовать временные распечатанные регистрационные документы, действительные в течение 60 дней.



Власти Косово заявляют, что действуют в ответ на меры, которые были введены Сербией против водителей из Косово в 2008 году, когда Косово провозгласило независимость от Сербии. Белград до сих пор не признает независимость Косово и его право оказывать официальные действия, такие как регистрация автомобилей.



Между тем миротворческие силы KFOR под руководством НАТО в Косово усилили патрулирование границы, а Сербия провела военные маневры у границы и в знак протеста запустила военные самолеты над переходами.

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