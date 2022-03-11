Погибшие люди, полностью уничтоженные дома, обгоревшие деревья, уничтоженная инфраструктура – так выглядит Мариуполь после ракетных обстрелов российской авиации.



9 марта Россия нанесла бомбовый удар по детской больнице и роддому захваченного российской армией Мариуполя. Как сообщает Мариупольский городской совет, погибли три человека, в том числе один ребенок, 17 получили ранения.



Мариуполь уже больше недели находится в блокаде. В городе нет электроэнергии, газа, продовольствия, воды. Российская армия ведет обстрелы города с суши, моря и бомбит из воздуха.



По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, российская армия сейчас создает для украинских городов и их жителей такую же ситуацию, в которой оказался блокадный Ленинград в годы Второй мировой войны.



Россия начала широкомасштабное вторжение в Украину 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал нападение на Украину «военной операцией с целью демилитаризации и денацификации». С того дня по 8 марта, по данным ООН, зафиксировано 516 случаев гибели гражданских людей в Украине.



Несмотря на регулярные обстрелы украинских городов российскими ракетами и авиабомбами, Кремль отрицает, что объектами его атак являются гражданские.

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