Война: последствия обстрела в спальном районе Киева

Из-за обстрела в Оболонском районе Киева 14 марта произошел пожар и частичное разрушение девятиэтажного жилого дома. Один человек погиб, троих госпитализировали, девятерым оказали помощь на месте, отметили в ГСЧС Украины.



Несмотря на утверждение России, что ее целью в Украине является военная инфраструктура, Москва продолжает наносить удары по гражданским объектам в Украине уже третью неделю.

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