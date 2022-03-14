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Война: последствия обстрела в спальном районе Киева

Из-за обстрела в Оболонском районе Киева 14 марта произошел пожар и частичное разрушение девятиэтажного жилого дома. Один человек погиб, троих госпитализировали, девятерым оказали помощь на месте, отметили в ГСЧС Украины.

Несмотря на утверждение России, что ее целью в Украине является военная инфраструктура, Москва продолжает наносить удары по гражданским объектам в Украине уже третью неделю.
Последствия попадания российской ракеты в жилой дом в Киеве. 14 марта 2022 года
1 Последствия попадания российской ракеты в жилой дом в Киеве. 14 марта 2022 года
На Оболони в Киеве из-за обстрела 14 марта произошел пожар и частичное разрушение девятиэтажного жилого дома
2 На Оболони в Киеве из-за обстрела 14 марта произошел пожар и частичное разрушение девятиэтажного жилого дома
Один человек погиб, троих госпитализировали, девятерым оказали помощь на месте, отметили в ГСЧС. Киев, 14 марта 2022 года
3 Один человек погиб, троих госпитализировали, девятерым оказали помощь на месте, отметили в ГСЧС. Киев, 14 марта 2022 года
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