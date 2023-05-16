Подразделения Вооруженных сил Украины провели штурмовые действия к северу от Бахмута и успешно прорвали оборону российской армии. Вооруженные силы РФ на некоторых участках отступили от 200 м до 1.5 км. Корреспонденты Радіо Свобода Марьян Кушнир и Сергей Нужненко в этот момент находились вместе со штурмовыми подразделениями 10 отдельной горно-штурмовой бригады «Эдельвейс», которые были среди группы подразделений ВСУ, осуществлявших контратаку под Бахмутом. По словам военных, это позволило улучшить тактическое положение обороны в этом направлении. Как проходили штурмовые действия под Бахмутом, смотрите в эксклюзивном фоторепортаже корреспондента Радіо Свобода Сергея Нужненко.