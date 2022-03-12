Ирпень: разбитые здания и эвакуация под обстрелами

Пригород Киева был разрушен из-за обстрелов со стороны российских войск. Армия России разбомбила Бордянку, Гостомель, Бучу, Ворзель, Васильков и Ирпень. Российские военные не прекращают обстрелы и во время эвакуации: 6 марта корреспондент Радіо Свобода сообщал, что в Ирпене войска России открыли огонь по эвакуирующимся гражданам. Тогда в результате этого по меньшей мере восемь человек погибли, в том числе – дети.



По словам мэра Киева Виталия Кличко, Ирпень – один из тех городов в Киевской области, которые враг уничтожает «с особой яростью», и где «целенаправленно убивает мирных жителей». Точные данные о количестве убитых и раненых за время ведения боевых действий жителей города Ирпень установить невозможно – об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.



Россия отрицает, что ведет против Украины захватническую войну на ее территории и называет это «специальной операцией», которая имеет целью «демилитаризацию и денацификацию». Кремль ранее заявлял, что в ходе своей так называемой «операции» не будет трогать гражданских в Украине, однако российская армия обстреливает жилые дома, больницы, детские сады, школы и другую гражданскую инфраструктуру.​