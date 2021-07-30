Иван Айвазовский – художник-маринист из Феодосии, который будучи знаменитым при жизни, сохранил востребованность и после смерти. Его картины – одни из самых дорогих на современных аукционах. 29 июля отмечается 204-я годовщина со дня рождения всемирно известного художника.



За свою долгую жизнь – а прожил Айвазовский 82 года – художник написал около шести тысяч полотен. Он родился и умер в Феодосии, и подарил городу не только картинную галерею, но также водопровод, и железную дорогу. Его именем названы улица, переулок и городской фонтан.



Какое наследие оставил в Феодосии знаменитый художник – смотрите в фотогалерее Крым.Реалии.



(Фотогалерея впервые опубликована 29 июля 2020 года. Сейчас картинная галерея Айвазовского закрыта на «реставрацию»)

Показать больше Show less