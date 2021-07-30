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Город Айвазовского. Наследие всемирно известного мариниста в Феодосии

Иван Айвазовский – художник-маринист из Феодосии, который будучи знаменитым при жизни, сохранил востребованность и после смерти. Его картины – одни из самых дорогих на современных аукционах. 29 июля отмечается 204-я годовщина со дня рождения всемирно известного художника.

За свою долгую жизнь – а прожил Айвазовский 82 года – художник написал около шести тысяч полотен. Он родился и умер в Феодосии, и подарил городу не только картинную галерею, но также водопровод, и железную дорогу. Его именем названы улица, переулок и городской фонтан.

Какое наследие оставил в Феодосии знаменитый художник – смотрите в фотогалерее Крым.Реалии.

(Фотогалерея впервые опубликована 29 июля 2020 года. Сейчас картинная галерея Айвазовского закрыта на «реставрацию»)
Вид на улицу Галерейную у дома Айвазовского
1 Вид на улицу Галерейную у дома Айвазовского
Сегодня музей занимает уже не только дом художника по адресу ул. Галерейная, 2, но и особняк его сестры Екатерины на улице Галерейная, 4.&nbsp;Здесь находится вторая часть музейного комплекса, в которой представлены работы самого художника, а также Максимилиана Волошина, Константина Богаевского и внука Айвазовского Михаила Латри.&nbsp; Зимой прошлого года российские власти решили провести&nbsp;&laquo;реставрацию&raquo;&nbsp;картинной галереи, поэтому в данный момент она закрыта. В июле нынешнего года картины художника-мариниста&nbsp;перевезли из Феодосии в Музей героической обороны и освобождения Севастополя, где их будут экспонировать до ноября 2021 года
2 Сегодня музей занимает уже не только дом художника по адресу ул. Галерейная, 2, но и особняк его сестры Екатерины на улице Галерейная, 4. Здесь находится вторая часть музейного комплекса, в которой представлены работы самого художника, а также Максимилиана Волошина, Константина Богаевского и внука Айвазовского Михаила Латри. 

Зимой прошлого года российские власти решили провести «реставрацию» картинной галереи, поэтому в данный момент она закрыта. В июле нынешнего года картины художника-мариниста перевезли из Феодосии в Музей героической обороны и освобождения Севастополя, где их будут экспонировать до ноября 2021 года
Памятник Айвазовскому, установленный у его дома. 40 лет назад вокруг него высились пальмы, однако холодные зимы их не пощадили&nbsp;
3 Памятник Айвазовскому, установленный у его дома. 40 лет назад вокруг него высились пальмы, однако холодные зимы их не пощадили 
Вокруг галереи продают свои работы или копии картин Айвазовского местные художники
4 Вокруг галереи продают свои работы или копии картин Айвазовского местные художники

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