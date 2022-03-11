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Геническ: местные жители протестуют против агрессии России

В воскресенье, 6 марта, в Херсонской области митинговали местные жители разных городов в поддержку Украины и против агрессии российских военных.

Аналогичные митинги проходили также в Херсоне, Новой Каховке и в Новоалексеевке. Как сообщил один из участников митинга в Новой Каховке Сергей Цигипа, российские военные пытались разогнать митинг жителей Новой Каховки выстрелами в воздух. По его данным, военные также применяли слезоточивый газ и светошумовые гранаты. По данным прокуратуры Херсонской области, солдаты также открыли огонь по митингующим, вследствие чего один человек погиб, еще семеро – получили травмы.

Как против российской оккупации протестовал Геническ – смотрите в фотогалерее проекта «Новости Приазовья» (Радіо Свобода).
На митинг в Геническе собрались десятки людей
1 На митинг в Геническе собрались десятки людей
Местные жители шли с украинской символикой
2 Местные жители шли с украинской символикой
Люди держали в руках плакаты с надписью &laquo;Геническ &ndash; это Украина&raquo;
3 Люди держали в руках плакаты с надписью «Геническ – это Украина»
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