Геническ: местные жители протестуют против агрессии России

В воскресенье, 6 марта, в Херсонской области митинговали местные жители разных городов в поддержку Украины и против агрессии российских военных.



Аналогичные митинги проходили также в Херсоне, Новой Каховке и в Новоалексеевке. Как сообщил один из участников митинга в Новой Каховке Сергей Цигипа, российские военные пытались разогнать митинг жителей Новой Каховки выстрелами в воздух. По его данным, военные также применяли слезоточивый газ и светошумовые гранаты. По данным прокуратуры Херсонской области, солдаты также открыли огонь по митингующим, вследствие чего один человек погиб, еще семеро – получили травмы.



Как против российской оккупации протестовал Геническ – смотрите в фотогалерее проекта «Новости Приазовья» (Радіо Свобода).

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