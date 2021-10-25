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Фото
Самые яркие фотографии недели со всего мира
1 час назад
В фотогалерее собраны лучшие снимки с территории, на которой вещает Радио Свободная Европа/Радио Свобода (RFE/RL) за 42 неделю 2021 года.
1
Украинские активисты на марше «Прогулка за свободу», посвященному Европейскому дню борьбы с торговлей людьми, у Арки Дружбы Народов в центре Киева 16 октября
2
Сторонники оппозиционной партии Северной Македонии празднуют ее результаты на муниципальных выборах 17 октября
3
Модель перед показом Недели моды Центральной Европы в столице Венгрии 17 октября
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Россиянка Владислава Уразова на чемпионате мира по спортивной гимнастике в японском Китакюсю
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Самые яркие фотографии недели со всего мира
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