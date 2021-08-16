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Жители Кабула наблюдают за тем, как талибы окружают афганскую столицу

15 августа «Талибан» вошел на окраину афганской столицы, единственного крупного города, оставшегося в руках правительства. Талибы заявили, что не планируют захватывать столицу Афганистана «силой» и «ведут переговоры с другой стороной о мирном входе в Кабул». Боевики заявили, что приказали своим подчиненным оставаться в окрестностях столицы Афганистана.

Позже представители талибов прибыли в президентский дворец в столице Афганистана для переговоров об условиях мирного перехода власти, сообщает Associated Press со ссылкой на чиновника, который говорил на условиях анонимности.

Лидер Афганистана Ашраф Гани бежал из страны после окружения боевиками «Талибана» Кабула, сообщает Радіо Свобода со ссылкой на председателя Совета национального примирения страны Абдулла Абдулла.

«Он покинул Афганистан в трудное время, пусть он ответит за это перед Господом», – сказал Абдулла, который имеет давние и непростые отношения с Гани. При этом Абдулла назвал Гани «бывшим президентом», хотя тот официально не объявлял об отставке.

Как сообщили средствам информации несколько должностных лиц афганских властей на условиях анонимности, Гани вылетел в соседний Таджикистан. Эти сообщения пока невозможно проверить. Официальная позиция президентской администрации – место пребывания Гани не разглашается из соображений безопасности.

Боевики &laquo;Талибана&raquo; садятся в машину на улице Джелалабада. Утром 15 августа город на востоке пал от рук боевиков, как сообщается, без сопротивления
1 Боевики «Талибана» садятся в машину на улице Джелалабада. Утром 15 августа город на востоке пал от рук боевиков, как сообщается, без сопротивления
Афганский солдат стоит в военной машине на одной из улиц Кабула. Боевики&nbsp;&laquo;Талибана&raquo; были замечены на окраинах столицы 15 августа, даже когда правительство призывало к спокойствию
2 Афганский солдат стоит в военной машине на одной из улиц Кабула. Боевики «Талибана» были замечены на окраинах столицы 15 августа, даже когда правительство призывало к спокойствию
Вертолет американской компании Chinook пролетает возле посольства в Кабуле. Соединенные Штаты начали вывод своих дипломатов 15 августа, когда американские войска начали прибывать в Кабул для защиты операции по эвакуации и сохранения контроля над аэропортом
3 Вертолет американской компании Chinook пролетает возле посольства в Кабуле. Соединенные Штаты начали вывод своих дипломатов 15 августа, когда американские войска начали прибывать в Кабул для защиты операции по эвакуации и сохранения контроля над аэропортом
Президент Афганистана Ашраф Гани (в маске) прибыл в Мазари-Шариф, чтобы проинспектировать ситуацию с безопасностью в северных провинциях, 11 августа. К 14 августа город пал с минимальными боевыми действиями от талибов. 15 августа, как сообщили средствам информации несколько должностных лиц афганских властей на условиях анонимности, Гани вылетел в соседний Таджикистан&nbsp;
4 Президент Афганистана Ашраф Гани (в маске) прибыл в Мазари-Шариф, чтобы проинспектировать ситуацию с безопасностью в северных провинциях, 11 августа.

К 14 августа город пал с минимальными боевыми действиями от талибов. 15 августа, как сообщили средствам информации несколько должностных лиц афганских властей на условиях анонимности, Гани вылетел в соседний Таджикистан 

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