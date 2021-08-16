Жители Кабула наблюдают за тем, как талибы окружают афганскую столицу

15 августа «Талибан» вошел на окраину афганской столицы, единственного крупного города, оставшегося в руках правительства. Талибы заявили, что не планируют захватывать столицу Афганистана «силой» и «ведут переговоры с другой стороной о мирном входе в Кабул». Боевики заявили, что приказали своим подчиненным оставаться в окрестностях столицы Афганистана.Позже представители талибов прибыли в президентский дворец в столице Афганистана для переговоров об условиях мирного перехода власти, сообщает Associated Press со ссылкой на чиновника, который говорил на условиях анонимности.Лидер Афганистана Ашраф Гани бежал из страны после окружения боевиками «Талибана» Кабула, сообщает Радіо Свобода со ссылкой на председателя Совета национального примирения страны Абдулла Абдулла.

«Он покинул Афганистан в трудное время, пусть он ответит за это перед Господом», – сказал Абдулла, который имеет давние и непростые отношения с Гани. При этом Абдулла назвал Гани «бывшим президентом», хотя тот официально не объявлял об отставке.



Как сообщили средствам информации несколько должностных лиц афганских властей на условиях анонимности, Гани вылетел в соседний Таджикистан. Эти сообщения пока невозможно проверить. Официальная позиция президентской администрации – место пребывания Гани не разглашается из соображений безопасности.