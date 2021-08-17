Хаос и отчаяние в аэропорту Кабула: как афганцы бегут от талибов

Хаос в международном аэропорту Кабула – афганцы пытаются бежать из города на следующий день после того, как талибы захватили столицу Афганистана. Власти США заявили, что были вынуждены временно закрыть аэропорт 16 августа, чтобы восстановить порядок и очистить аэродром от людей, чтобы можно было возобновить полеты.
15 августа талибы взяли под свой контроль Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну.
15 августа талибы взяли под свой контроль Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну.
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