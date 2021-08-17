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Хаос и отчаяние в аэропорту Кабула: как афганцы бегут от талибов

Хаос в международном аэропорту Кабула – афганцы пытаются бежать из города на следующий день после того, как талибы захватили столицу Афганистана. Власти США заявили, что были вынуждены временно закрыть аэропорт 16 августа, чтобы восстановить порядок и очистить аэродром от людей, чтобы можно было возобновить полеты.

15 августа талибы взяли под свой контроль Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну.
Афганцы вылезают на самолет, ожидая спасения в аэропорту Кабула
1 Афганцы вылезают на самолет, ожидая спасения в аэропорту Кабула
Афганцы выбегают на взлетно-посадочную полосу, когда самолет ВВС США готовится к вылету из аэропорта имени Хамида Карзая в Кабуле, 16 августа. Некоторые цеплялись за самолет и потом падали, некоторые из них разбился насмерть
2 Афганцы выбегают на взлетно-посадочную полосу, когда самолет ВВС США готовится к вылету из аэропорта имени Хамида Карзая в Кабуле, 16 августа. Некоторые цеплялись за самолет и потом падали, некоторые из них разбился насмерть
Женщины с детьми пытаются попасть в международный аэропорт имени Хамида Карзая в Кабуле, 16 августа 2021 года
3 Женщины с детьми пытаются попасть в международный аэропорт имени Хамида Карзая в Кабуле, 16 августа 2021 года
Тысячи людей застряли в Кабуле в надежде бежать из страны
4 Тысячи людей застряли в Кабуле в надежде бежать из страны

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