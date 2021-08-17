Хаос и отчаяние в аэропорту Кабула: как афганцы бегут от талибов

Хаос в международном аэропорту Кабула – афганцы пытаются бежать из города на следующий день после того, как талибы захватили столицу Афганистана. Власти США заявили, что были вынуждены временно закрыть аэропорт 16 августа, чтобы восстановить порядок и очистить аэродром от людей, чтобы можно было возобновить полеты.



15 августа талибы взяли под свой контроль Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну.

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