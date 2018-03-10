Ссылки доступа
Перейти к основному содержанию
Перейти к основной навигации
Перейти к поиску
toggle search input
toggle main navigation
Все сайты Радио Азатутюн
Вход / Регистрация
Հայ
Eng
РУС
Поиск
Поиск
Поиск
Главная
Новости
Политика
Общество
Экономика
Регион
Карабах
Культура
Спорт
Архив
Вход / Регистрация
Еще
Հայերեն
English
Русский
Поиск
Поиск
Предыдущий
Следующий
Breaking News
Фото
Открытие Паралимпиады в Пхёнчхане
Март 10, 2018
9 марта в южнокорейском Пхёнчхане открылись зимние Паралимпийские игры. В рамках Игр будут разыграны 80 комплектов медалей в шести видах спорта.
Показать больше
1
Торжественная церемония открытия Паралимпиады прошла на Олимпийском стадионе в Пхёнчхане.
2
Игры пройдут с 9 по 18 марта.
3
Сборная Казахстана на открытии Игр. В списке Казахстана на Паралимпиаде заявлено шесть спортсменов и один спортсмен-гид.
4
Казахстан представлен в двух видах спорта – лыжных гонках и биатлоне. Казахстанский паралимпиец Сергей Усольцев (в центре) 9 марта принял участие в состязаниях по биатлону.
Загрузить еще
Категории
Видео
Все пять пассажиров упавшего в Нью-Йорке вертолета погибли
На Кубе прошли первые после смерти Фиделя Кастро выборы в парламент
Тысячи каталонцев вышли на акцию в поддержку независимости
Еще
Back to top
XS
SM
MD
LG