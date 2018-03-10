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Открытие Паралимпиады в Пхёнчхане

9 марта в южнокорейском Пхёнчхане открылись зимние Паралимпийские игры. В рамках Игр будут разыграны 80 комплектов медалей в шести видах спорта.
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Торжественная церемония открытия Паралимпиады прошла на Олимпийском стадионе в Пхёнчхане.
1 Торжественная церемония открытия Паралимпиады прошла на Олимпийском стадионе в Пхёнчхане.
Игры пройдут с 9 по 18 марта.&nbsp;
2 Игры пройдут с 9 по 18 марта. 
Сборная Казахстана на открытии Игр. В списке Казахстана на Паралимпиаде заявлено шесть спортсменов и один спортсмен-гид.
3 Сборная Казахстана на открытии Игр. В списке Казахстана на Паралимпиаде заявлено шесть спортсменов и один спортсмен-гид.
Казахстан представлен в двух видах спорта &ndash; лыжных гонках и биатлоне. Казахстанский паралимпиец Сергей Усольцев (в центре) 9 марта принял участие в состязаниях по биатлону.
4 Казахстан представлен в двух видах спорта – лыжных гонках и биатлоне. Казахстанский паралимпиец Сергей Усольцев (в центре) 9 марта принял участие в состязаниях по биатлону.

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