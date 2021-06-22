План «Барбаросса»: нацистское вторжение в СССР 80 лет назад

4 Генрих Гиммлер и другие высокопоставленные нацисты рассматривают план создания поселений этнических немцев на советской территории в марте 1941 года.



Вторжение готовилось годами, и на него намекал в манифесте «Майн Кампф» 1925 года нацистский лидер Адольф Гитлер, когда писал: «Если мы говорим о новой земле и территории в сегодняшней Европе, в первую очередь на ум приходят только Россия и ее страны-вассалы».