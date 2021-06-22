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План «Барбаросса»: нацистское вторжение в СССР 80 лет назад

Нацистская Германия совершила крупнейшее в истории наземное вторжение, напав на Советский Союз в 1941 году. Это привело к жестокому конфликту, унесшему жизни миллионов людей.
Это фото (немецкие солдаты, несущие пушку мимо советского пограничного знака) &mdash; одно из первых изображений, сделанных во время операции &laquo;Барбаросса&raquo;, нападения на Советский Союз, которое началось на рассвете 22 июня 1941 года.
1 Это фото (немецкие солдаты, несущие пушку мимо советского пограничного знака) — одно из первых изображений, сделанных во время операции «Барбаросса», нападения на Советский Союз, которое началось на рассвете 22 июня 1941 года.
Немецкие солдаты смотрят, как горит советская деревня, июнь 1941 года. Операция &laquo;Барбаросса&raquo; была крупнейшим военным наземным вторжением в истории: около 3,8 миллиона солдат, тысячи танков и самолетов и более полумиллиона лошадей выдвинулись через всю Восточную Европу, от Финского залива до Черного моря.
2 Немецкие солдаты смотрят, как горит советская деревня, июнь 1941 года.

Операция «Барбаросса» была крупнейшим военным наземным вторжением в истории: около 3,8 миллиона солдат, тысячи танков и самолетов и более полумиллиона лошадей выдвинулись через всю Восточную Европу, от Финского залива до Черного моря.
Нацистский солдат с гранатой в сапоге движется по советской деревне в июне 1941 года. Частично мотивом &laquo;Барбаросса&raquo; была расовая ненависть к тому, что нацистское руководство считало &laquo;нечеловеческими&raquo; славянскими народами. Согласно нацистскому &laquo;генеральному плану для Востока&raquo;, большинство славян должны были быть убиты или порабощены, а огромные территории Советского Союза должны были быть заселены этническими немцами.
3 Нацистский солдат с гранатой в сапоге движется по советской деревне в июне 1941 года.

Частично мотивом «Барбаросса» была расовая ненависть к тому, что нацистское руководство считало «нечеловеческими» славянскими народами. Согласно нацистскому «генеральному плану для Востока», большинство славян должны были быть убиты или порабощены, а огромные территории Советского Союза должны были быть заселены этническими немцами.
Генрих Гиммлер и другие высокопоставленные нацисты рассматривают план создания&nbsp; поселений этнических немцев на советской территории в марте 1941 года. Вторжение готовилось годами, и на него намекал в манифесте &laquo;Майн Кампф&raquo; 1925 года нацистский лидер Адольф Гитлер, когда писал: &laquo;Если мы говорим о новой земле и территории в сегодняшней Европе, в первую очередь на ум приходят только Россия и ее страны-вассалы&raquo;.
4 Генрих Гиммлер и другие высокопоставленные нацисты рассматривают план создания  поселений этнических немцев на советской территории в марте 1941 года.

Вторжение готовилось годами, и на него намекал в манифесте «Майн Кампф» 1925 года нацистский лидер Адольф Гитлер, когда писал: «Если мы говорим о новой земле и территории в сегодняшней Европе, в первую очередь на ум приходят только Россия и ее страны-вассалы».

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