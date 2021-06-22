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План «Барбаросса»: нацистское вторжение в СССР 80 лет назад
Июнь 22, 2021
Нацистская Германия совершила крупнейшее в истории наземное вторжение, напав на Советский Союз в 1941 году. Это привело к жестокому конфликту, унесшему жизни миллионов людей.
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Это фото (немецкие солдаты, несущие пушку мимо советского пограничного знака) — одно из первых изображений, сделанных во время операции «Барбаросса», нападения на Советский Союз, которое началось на рассвете 22 июня 1941 года.
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Немецкие солдаты смотрят, как горит советская деревня, июнь 1941 года.
Операция «Барбаросса» была крупнейшим военным наземным вторжением в истории: около 3,8 миллиона солдат, тысячи танков и самолетов и более полумиллиона лошадей выдвинулись через всю Восточную Европу, от Финского залива до Черного моря.
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Нацистский солдат с гранатой в сапоге движется по советской деревне в июне 1941 года.
Частично мотивом «Барбаросса» была расовая ненависть к тому, что нацистское руководство считало «нечеловеческими» славянскими народами. Согласно нацистскому «генеральному плану для Востока», большинство славян должны были быть убиты или порабощены, а огромные территории Советского Союза должны были быть заселены этническими немцами.
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Генрих Гиммлер и другие высокопоставленные нацисты рассматривают план создания поселений этнических немцев на советской территории в марте 1941 года.
Вторжение готовилось годами, и на него намекал в манифесте «Майн Кампф» 1925 года нацистский лидер Адольф Гитлер, когда писал: «Если мы говорим о новой земле и территории в сегодняшней Европе, в первую очередь на ум приходят только Россия и ее страны-вассалы».
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План «Барбаросса»: нацистское вторжение в СССР 80 лет назад
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