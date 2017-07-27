Корабли НАТО в Одесском порту

После завершения международных учений Sea Breeze в Одессу зашли корабли Североатлантического альянса. Это эсминец Королевского Военно-морского флота Великобритании и фрегат ВМС Турции. Оба корабля состоят во Второй постоянной военно-морской группе НАТО (Standing NATO Maritime Group Two – SNMG2). Флагманский корабль – британский Duncan, которым командует женщина – капитан 2-го ранга Элеонор Стек. В ближайшие дни украинские, британские, турецкие военные моряки проведут совместные тренировки. «Ваша безопасность – это безопасность Европы», – заявила чрезвычайный и полномочный посол Великобритании в Украине Джудит Гоф.

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