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Корабли НАТО в Одесском порту

После завершения международных учений Sea Breeze в Одессу зашли корабли Североатлантического альянса. Это эсминец Королевского Военно-морского флота Великобритании и фрегат ВМС Турции. Оба корабля состоят во Второй постоянной военно-морской группе НАТО (Standing NATO Maritime Group Two – SNMG2). Флагманский корабль – британский Duncan, которым командует женщина – капитан 2-го ранга Элеонор Стек. В ближайшие дни украинские, британские, турецкие военные моряки проведут совместные тренировки. «Ваша безопасность – это безопасность Европы», – заявила чрезвычайный и полномочный посол Великобритании в Украине Джудит Гоф.
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Эскадренный миноносец Duncan (type 45 destroyer) &ndash;&nbsp;тип современных эсминцев с управляемым ракетным оружием. Был спущен на воду в 2010 году.
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Эскадренный миноносец Duncan (type 45 destroyer) – тип современных эсминцев с управляемым ракетным оружием. Был спущен на воду в 2010 году.

Корабельная артиллерийская система малого калибра. Вооружение новых английских эскадренных миноносцев типа 45 &ndash;&nbsp;оборонительное. &nbsp;
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Корабельная артиллерийская система малого калибра. Вооружение новых английских эскадренных миноносцев типа 45 – оборонительное.  

Последний раз британские корабли были в Одессе 10 лет назад.
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Последний раз британские корабли были в Одессе 10 лет назад.

Капитан 2-го ранга Элеонор Стек &ndash; командир эсминца Duncan, 17 лет в Королевском флоте Великобритании: &laquo;Пол или происхождения не имеют значения. Главное &ndash; хорошо делать свое дело&raquo;.
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Капитан 2-го ранга Элеонор Стек – командир эсминца Duncan, 17 лет в Королевском флоте Великобритании: «Пол или происхождения не имеют значения. Главное – хорошо делать свое дело».

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