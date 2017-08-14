Гарри Каспаров возвращается к официальным шахматным поединкам

После длительного перерыва российский оппозиционер и бывший чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров возвращается к официальным играм.

Каспаров, который доминировал в профессиональных шахматах с 1985-го по 2000 год, выйдет на старт турнира по быстрым шахматам и блицу Sinquefield Cup в американском Сент-Луисе. Для участия в соревновании, которое пройдет с 14-го по 19 августа, Каспаров получил специальное приглашение организаторов, так называемую wild card.

В турнире примут участие несколько лидеров современных шахмат, в том числе и крымчанин Сергей Карякин, который стал выступать под российским флагом еще до аннексии полуострова, а ныне является публичным сторонником политики Путина.

Ранее группа российских оппозиционеров потребовала от руководства России прекратить агрессию против Украины, отменить все акты, связанные с аннексией Крыма, а также перестать поддерживать сепаратистские движения на территории бывшего СССР. Об этом говорилось в обращении, опубликованном на сайте Форума свободной России. За три дня, с 17 по 20 июля, документ подписали 395 человек. Среди них – один из лидеров российской оппозиции, бывший чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров.

54-летний Каспаров родился в Баку, когда Азербайджан был частью Советского Союза. В 1985 году он победил лояльного советской власти Анатолия Карпова в поединке за мировую шахматную корону и в 23 года стал самым молодым в то время чемпионом планеты.

Каспаров объявил о завершении шахматной карьеры в 2005 году, чтобы полностью окунуться в политическую жизнь. Он был одним из организаторов оппозиционного российскому президенту Владимиру Путину движения «Другая Россия».

В 2013 году Каспаров эмигрировал из России и получил хорватское гражданство в 2014 году. На сегодняшний день он много времени проводит в Нью-Йорке. Каспаров отметил 13 августа, что нынешнее возвращение за шахматную доску будет единовременным событием.