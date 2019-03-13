Футбол: Зидан вновь стал главным тренером мадридского «Реала»

Француз Зинедин Зидан вновь стал главным тренером испанского футбольного клуба «Реал Мадрид».

Контракт с Зиданом подписан до 30 июня 2022 года.

До сих пор тренером команды был Сантьяго Солари, который возглавлял «Реал» с октября 2018 года. Он сменил на этом посту Юлена Лопетеги, которого назначили главным тренером в летнем межсезонье.

Зидан покинул команду 31 мая 2018. За два с половиной года во главе команды он по одному разу выигрывал чемпионат и Суперкубок Испании, по два раза Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира, еще трижды – Лигу чемпионов. Был признан лучшим тренером 2017 года по версии ФИФА.

Последний матч на тренерском мостике «Реала» Зидан провел в Киеве 26 мая. Его команда обыграла английский «Ливерпуль» в финале Лиги чемпионов.

Сейчас «Реал» идет третьим в чемпионате Испании и отстает от «Барселоны» на 12 очков. Мадридская команда уже прекратила свои выступления в Кубке Испании и Лиге чемпионов.