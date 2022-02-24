Мосбиржа приостановила торги. Доллар стоит 90 руб, евро - 101

Мосбиржа сообщила о приостановке торгов на всех рынках после того, как котировки упали до минимальных границ, установленных торговой площадкой, на фоне начала военной операции России в Донбассе.



С утра 24 февраля стремительно дешевеют почти все российские компании. В большинстве случаев падение уже двузначное. Индекс Мосбиржи обвалился на 11 процентов. Это паническая распродажа. Инвесторы опасаются введения новых жёстких санкций в отношении России, которые Запад обещал в случае вторжения России на территорию Украины.

Доллар с утра в четверг подорожал почти на 3 рубля до более чем 84 рублей – впервые с января 2016 года. Европейская валюта впервые с декабря 2014 года стоит более 95 рублей. Выше курс пока подняться не может в силу установленных биржей ограничений. В то же время на рынке Форекс доллар подскочил почти до 90 рублей, евро превысил отметку в сто рублей.



Столь существенное падение рубля не может не привести к новому всплеску инфляции. Это в свою очередь ударит и по доходам населения.

В ночь на четверг президент России Владимир Путин объявил о начале "специальной военной операции" на территории Украины. Её целями он назвал "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима", "демилитаризацию и денацификацию Украины". Путин также призвал украинских военных сложить оружие и "идти домой".

Президент США Джо Байден заявил, что "только Россия несет ответственность за смерть и разрушения, которые принесет эта атака, и Соединенные Штаты, их союзники и партнеры ответят единым и решительным образом. Мир привлечет Россию к ответственности". Байден добавил, что утром 24 февраля проведет встречу со странами-членами G-7, после чего выступит с заявлением, чтобы объявить о дальнейших санкциях в отношении России.

Британский премьер-министр Борис Джонсон написал в твиттере, что "президент Путин выбрал путь кровопролития и разрушения, начав ничем не спровоцированную атаку на Украину. Великобритания и наши союзники дадут решительный ответ", - написал Джонсон.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал мировое сообщество ввести немедленные сильнейшие санкции против России, включая отключение системы финансовых платежей SWIFT и полную изоляцию.

Радио Свобода