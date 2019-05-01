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«Кто сжег кнопки в моем социальном лифте?». Фотографии с «Монстрации»

В российских городах проходит «Монстрация» – первомайское театрализованное шествие с абсурдными лозунгами
В новосибирской &quot;Монстрации&quot; приняли участие свыше 1000 человек. Лучшие плакаты отвезут в городской центр изобразительных искусств. 5 мая там пройдет выставка лучших баннеров &quot;Монстрации&quot;. Главный баннер новосибирской Монстрации гласит: &quot;НАМ ХАНА&quot;
1 В новосибирской "Монстрации" приняли участие свыше 1000 человек. Лучшие плакаты отвезут в городской центр изобразительных искусств. 5 мая там пройдет выставка лучших баннеров "Монстрации". Главный баннер новосибирской Монстрации гласит: "НАМ ХАНА"
Новосибирск
2 Новосибирск
В этом году к участникам омской &quot;Монстрации&quot; присоединились веганы, выступающие за права животных
3 В этом году к участникам омской "Монстрации" присоединились веганы, выступающие за права животных
Участники новосибирской &quot;Монстрации&quot; сделали плакаты с отсылками к самым ярким общественно-политическим событиям года. Вот, например, плакат, напоминающий о бывшей свердловской чиновнице Ольге Глацких. Она получила известность после своих слов о детях, которым государство ничего не должно
4 Участники новосибирской "Монстрации" сделали плакаты с отсылками к самым ярким общественно-политическим событиям года. Вот, например, плакат, напоминающий о бывшей свердловской чиновнице Ольге Глацких. Она получила известность после своих слов о детях, которым государство ничего не должно

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