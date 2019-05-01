«Кто сжег кнопки в моем социальном лифте?». Фотографии с «Монстрации»

1 В новосибирской "Монстрации" приняли участие свыше 1000 человек. Лучшие плакаты отвезут в городской центр изобразительных искусств. 5 мая там пройдет выставка лучших баннеров "Монстрации". Главный баннер новосибирской Монстрации гласит: "НАМ ХАНА"