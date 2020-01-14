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Как жили 101 год назад. Черно-белые снимки
Январь 14, 2020
Похороны Рузвельта, выступление Троцкого, учеба Эйнштейна и другие моменты и события 1919 года, запечатленные на черно-белых снимках, – в фотогалерее Азаттыка.
1
Фотограф Leslie's Weekly Дональд Томсон (слева) и мужчина в американской военной форме фотографируют при морозе в Екатеринбурге в восточной России в 1919 году.
2
Похороны бывшего президента США Теодора Рузвельта. Нью-Йорк, 8 января 1919 года.
3
Бранденбургские ворота в Берлине во время январского восстания — неудачной попытки коммунистов захватить власть.
4
69-я дивизия армии США возвращается домой после Первой мировой войны.
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Как жили 101 год назад. Черно-белые снимки
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