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Как жили 101 год назад. Черно-белые снимки

Похороны Рузвельта, выступление Троцкого, учеба Эйнштейна и другие моменты и события 1919 года, запечатленные на черно-белых снимках, – в фотогалерее Азаттыка.
Фотограф Leslie&#39;s Weekly Дональд Томсон (слева) и мужчина в американской военной форме фотографируют при морозе в Екатеринбурге в восточной России в 1919 году.
1 Фотограф Leslie's Weekly Дональд Томсон (слева) и мужчина в американской военной форме фотографируют при морозе в Екатеринбурге в восточной России в 1919 году.
Похороны бывшего президента США Теодора Рузвельта. Нью-Йорк, 8 января 1919 года.&nbsp;
2 Похороны бывшего президента США Теодора Рузвельта. Нью-Йорк, 8 января 1919 года. 
Бранденбургские ворота в Берлине во время январского восстания &mdash;&nbsp;неудачной попытки коммунистов захватить власть.
3 Бранденбургские ворота в Берлине во время январского восстания — неудачной попытки коммунистов захватить власть.
69-я дивизия армии США возвращается домой после Первой мировой войны.&nbsp;
4 69-я дивизия армии США возвращается домой после Первой мировой войны. 

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