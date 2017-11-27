Лело, жесткое и кровавое грузинское регби
Традиционная грузинская народная игра лело со стороны напоминает регби. Историки утверждают, что в нее играют уже более 300 лет. Традиционный турнир по лело проходит раз в год в Шухути - небольшой деревушке на западе Грузии.
Жители делятся на две команды, количество игроков в каждой команде не ограничено. Кто сумеет отобрать у другой команды мяч и любым способом донести его до противоположного края деревни - тот выиграл. Фоторепортаж Георгия Гогуа.
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