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Лело, жесткое и кровавое грузинское регби

Традиционная грузинская народная игра лело со стороны напоминает регби. Историки утверждают, что в нее играют уже более 300 лет. Традиционный турнир по лело проходит раз в год в Шухути - небольшой деревушке на западе Грузии.

Жители делятся на две команды, количество игроков в каждой команде не ограничено. Кто сумеет отобрать у другой команды мяч и любым способом донести его до противоположного края деревни - тот выиграл. Фоторепортаж Георгия Гогуа.
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Чем ближе мяч - тем ожесточеннее схватка. Каждый игрок старается схватить мяч и продвинуть его хотя бы на несколько метров. Но это уже разгар игры. В предверии матча все идут в церковь...&nbsp;
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Чем ближе мяч - тем ожесточеннее схватка. Каждый игрок старается схватить мяч и продвинуть его хотя бы на несколько метров. Но это уже разгар игры. В предверии матча все идут в церковь... 

Игра в лело проходит раз в год, на праздник православной Пасхи. В преддверии матча все жители деревни собираются на пасхальную службу в местной церкви.&nbsp;
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Игра в лело проходит раз в год, на праздник православной Пасхи. В преддверии матча все жители деревни собираются на пасхальную службу в местной церкви. 

На следующий день в Шухути из Тбилиси привозят специальный мяч: каждый год его заново шьют к игре. Кожаный мяч уже в самой деревне набивают опилками и песком.&nbsp;
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На следующий день в Шухути из Тбилиси привозят специальный мяч: каждый год его заново шьют к игре. Кожаный мяч уже в самой деревне набивают опилками и песком. 

Набитый мяч весит 18 килограммов. Пока местные набивают мяч, священник благословляет игроков.&nbsp;
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Набитый мяч весит 18 килограммов. Пока местные набивают мяч, священник благословляет игроков. 

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