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«26 минут для узников Кремля»

Возле посольства России в Киеве 26 февраля прошла акция солидарности и поддержки украинских политзаключенных «26 минут для узников Кремля». Организаторы отмечают, что по меньшей мере 64 человека удерживаются в России и аннексированном Крыму по сфабрикованным уголовным делам.

Акцию провел Центр гражданских свобод в партнерстве с ПЕН-клубом США. В акции также приняла участие депутат Европарламента Ребекка Хармс.

Аналогичные акции прошли и в других городах Украины с лозунгами #FreeSentsov и #26solidarity. ​

В Украине дату 26 февраля предлагают провозгласить «Днем сопротивления Крыма российской оккупации». В этот день в 2014 году перед зданием Верховной Рады Крыма прошел митинг в поддержку территориальной целостности Украины. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе из партии «Русское единство».

В Украине и во всем мире 26 февраля проводятся акции, дискуссии, форумы, митинги, шествия в поддержку крымчан и территориальной целостности страны.

Фотогалерея Украинской службы Радио Свободная Европа/Радио Свобода

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Активисты собрались под посольством России в Киеве и провели молчаливый протест.
1 Активисты собрались под посольством России в Киеве и провели молчаливый протест.
В руках они держали плакаты с призывами освободить узников Кремля и найти пропавших на полуострове людей.
2 В руках они держали плакаты с призывами освободить узников Кремля и найти пропавших на полуострове людей.
Мероприятие провел Центр гражданских свобод в партнерстве с ПЕН-клубом США.
3 Мероприятие провел Центр гражданских свобод в партнерстве с ПЕН-клубом США.
В акции приняла участие депутат Европарламента Ребекка Хармс.&nbsp;
4 В акции приняла участие депутат Европарламента Ребекка Хармс. 

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