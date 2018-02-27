Возле посольства России в Киеве 26 февраля прошла акция солидарности и поддержки украинских политзаключенных «26 минут для узников Кремля». Организаторы отмечают, что по меньшей мере 64 человека удерживаются в России и аннексированном Крыму по сфабрикованным уголовным делам.Акцию провел Центр гражданских свобод в партнерстве с ПЕН-клубом США. В акции также приняла участие депутат Европарламента Ребекка Хармс.Аналогичные акции прошли и в других городах Украины с лозунгами #FreeSentsov и #26solidarity. ​

В Украине дату 26 февраля предлагают провозгласить «Днем сопротивления Крыма российской оккупации». В этот день в 2014 году перед зданием Верховной Рады Крыма прошел митинг в поддержку территориальной целостности Украины. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе из партии «Русское единство».

В Украине и во всем мире 26 февраля проводятся акции, дискуссии, форумы, митинги, шествия в поддержку крымчан и территориальной целостности страны.



Фотогалерея Украинской службы Радио Свободная Европа/Радио Свобода

