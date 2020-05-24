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Фото

Сберегая культуру и традиции во времена COVID-19

От кинотеатров на колёсах до мини-концертов во дворе дома — эти фотографии запечатлели моменты торжества искусства и религиозных традиций над строгими мерами карантина из-за COVID-19.
Женщина в прямом эфире показывает выставку работ знаменитого русского художника-реалиста Ильи Репина в музее Екатеринбурга, Россия, 16 мая 2020 года.&nbsp;
1 Женщина в прямом эфире показывает выставку работ знаменитого русского художника-реалиста Ильи Репина в музее Екатеринбурга, Россия, 16 мая 2020 года. 
Показ&nbsp; фильма в кинотеатре на колёсах в Тегеране, Иран, 3 мая 2020 года.
2 Показ  фильма в кинотеатре на колёсах в Тегеране, Иран, 3 мая 2020 года.
Православный священник,&nbsp;соблюдая социальную дистанцию, освящает пасхальные куличи и яйца для пожилой пары в поселке недалеко от Киева, Украина, 19 апреля 2020 года.&nbsp;
3 Православный священник, соблюдая социальную дистанцию, освящает пасхальные куличи и яйца для пожилой пары в поселке недалеко от Киева, Украина, 19 апреля 2020 года. 
Певец с завернутым в полиэтилен микрофоном развлекает жителей жилого дома во время карантина в Дурресе, Албания, 7 апреля 2020 года.&nbsp;&nbsp;
4 Певец с завернутым в полиэтилен микрофоном развлекает жителей жилого дома во время карантина в Дурресе, Албания, 7 апреля 2020 года.  

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