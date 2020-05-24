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Фото
Сберегая культуру и традиции во времена COVID-19
Май 24, 2020
От кинотеатров на колёсах до мини-концертов во дворе дома — эти фотографии запечатлели моменты торжества искусства и религиозных традиций над строгими мерами карантина из-за COVID-19.
1
Женщина в прямом эфире показывает выставку работ знаменитого русского художника-реалиста Ильи Репина в музее Екатеринбурга, Россия, 16 мая 2020 года.
2
Показ фильма в кинотеатре на колёсах в Тегеране, Иран, 3 мая 2020 года.
3
Православный священник, соблюдая социальную дистанцию, освящает пасхальные куличи и яйца для пожилой пары в поселке недалеко от Киева, Украина, 19 апреля 2020 года.
4
Певец с завернутым в полиэтилен микрофоном развлекает жителей жилого дома во время карантина в Дурресе, Албания, 7 апреля 2020 года.
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Сберегая культуру и традиции во времена COVID-19
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Итоги: вирус и дети
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