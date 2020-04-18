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«Колыбель» коронавируса? Птичьи рынки в Китае

Как выглядят изнутри рынки, связанные со вспышками нескольких серьезных заболеваний и, возможно, коронавируса. (Примечание: читатели могут посчитать некоторые фотографии пугающими.)
Китайский полицейский реагирует на фотографа, снимающего закрытый рынок морепродуктов в Ухане. 30 марта 2020 года. Черный фон справа закрывает вывеску над входом на рынок.
1 Китайский полицейский реагирует на фотографа, снимающего закрытый рынок морепродуктов в Ухане. 30 марта 2020 года. Черный фон справа закрывает вывеску над входом на рынок.
Вход на территорию рынка 11 января. Фото сделано до закрытия объекта. Огромный птичий рынок в административном центре китайской провинции Хубэй закрыли вскоре после того, как сообщили, что большинство первых жертв заболевания, получившего название COVID-19, либо работали, либо посещали рынок.
2 Вход на территорию рынка 11 января. Фото сделано до закрытия объекта.

Огромный птичий рынок в административном центре китайской провинции Хубэй закрыли вскоре после того, как сообщили, что большинство первых жертв заболевания, получившего название COVID-19, либо работали, либо посещали рынок.
На таких птичьих рынках (на фото &mdash; рынок в Пекине) продают разные продукты, например рыбу, мясо и овощи. Рынки называют &laquo;мокрыми&raquo; из-за того, что покрытие там поливают водой из шланга, полы остаются влажными, продавцы работают в резиновых сапогах.
3 На таких птичьих рынках (на фото — рынок в Пекине) продают разные продукты, например рыбу, мясо и овощи. Рынки называют «мокрыми» из-за того, что покрытие там поливают водой из шланга, полы остаются влажными, продавцы работают в резиновых сапогах.
На подобных рынках в Китае и по всей Азии продают овощи...
4 На подобных рынках в Китае и по всей Азии продают овощи...

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