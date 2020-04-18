«Колыбель» коронавируса? Птичьи рынки в Китае

3 На таких птичьих рынках (на фото — рынок в Пекине) продают разные продукты, например рыбу, мясо и овощи. Рынки называют «мокрыми» из-за того, что покрытие там поливают водой из шланга, полы остаются влажными, продавцы работают в резиновых сапогах.