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«Айсберги» в середине лета: аномальное погодное явление в Гюмри

Аномальное погодное явление (сильный ливень, сопровождающийся градом) превратило улицы Гюмри в «арктические воды».
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