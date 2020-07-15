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«Айсберги» в середине лета: аномальное погодное явление в Гюмри
Июль 15, 2020
Аномальное погодное явление (сильный ливень, сопровождающийся градом) превратило улицы Гюмри в «арктические воды».
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«Айсберги» в середине лета: аномальное погодное явление в Гюмри
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