Как в мире почтили память жертв Холокоста

Второго мая 2019 года в мире отмечают День памяти жертв Холокоста. Главные траурные акции прошли в Израиле и на территории бывшего нацистского концлагеря в польском городе Освенцим – "Марш живых". В ежегодном мероприятии участвуют евреи, пережившие Холокост.



День Катастрофы – национальный день памяти и траура в Израиле и за его пределами, установленный Кнессетом в 1951 году. В этот день по всему миру вспоминают евреев, ставших жертвами геноцида

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