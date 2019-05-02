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Как в мире почтили память жертв Холокоста

Второго мая 2019 года в мире отмечают День памяти жертв Холокоста. Главные траурные акции прошли в Израиле и на территории бывшего нацистского концлагеря в польском городе Освенцим – "Марш живых". В ежегодном мероприятии участвуют евреи, пережившие Холокост.

День Катастрофы – национальный день памяти и траура в Израиле и за его пределами, установленный Кнессетом в 1951 году. В этот день по всему миру вспоминают евреев, ставших жертвами геноцида
Переживший Холокост Эдвард Мосберг держит руку своей внучки Джорданы Крагер во время ежегодного &quot;Марша живых&quot; в Освенциме
1 Переживший Холокост Эдвард Мосберг держит руку своей внучки Джорданы Крагер во время ежегодного "Марша живых" в Освенциме
Один из выживших &ndash; на церемонии во всемирном Центре памяти жертв Холокоста &quot;Яд Вашем&quot; в Иерусалиме
2 Один из выживших – на церемонии во всемирном Центре памяти жертв Холокоста "Яд Вашем" в Иерусалиме
Израильская военнослужащая Шира Тесслер во время церемонии памяти в Иерусалиме держит за руку свою бабушку Ханну Тесслер. На ее руке &ndash; татуировка с номером
3 Израильская военнослужащая Шира Тесслер во время церемонии памяти в Иерусалиме держит за руку свою бабушку Ханну Тесслер. На ее руке – татуировка с номером
Участники памятных акций на территории бывшего концлагеря &ndash; Освенцима
4 Участники памятных акций на территории бывшего концлагеря – Освенцима

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