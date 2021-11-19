Федор Достоевский, получивший известность благодаря романам «Преступление и наказание», «Братья Карамазовы» и «Идиот», родился в Москве 11 ноября 1821 года.
Великий русский писатель считается одним из самых читаемых в мире. Его творчество оказало влияние на многих писателей как в России, так и за рубежом. Книги Достоевского переведены как минимум на 170 языков. Он умер 9 февраля 1881 года.
Великий русский писатель считается одним из самых читаемых в мире. Его творчество оказало влияние на многих писателей как в России, так и за рубежом. Книги Достоевского переведены как минимум на 170 языков. Он умер 9 февраля 1881 года.