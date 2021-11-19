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Федор Достоевский. Портреты и цитаты к 200-летию писателя

Федор Достоевский, получивший известность благодаря романам «Преступление и наказание», «Братья Карамазовы» и «Идиот», родился в Москве 11 ноября 1821 года.

Великий русский писатель считается одним из самых читаемых в мире. Его творчество оказало влияние на многих писателей как в России, так и за рубежом. Книги Достоевского переведены как минимум на 170 языков. Он умер 9 февраля 1881 года.
Федор Достоевский в 26-летнем возрасте, рисунок Константина Трутовского. Достоевский родился в Москве 11 ноября 1821 года. Он с малых лет интересовался литературой, учился в интернате. После смерти матери в 1837 году его отправили в Николаевский военно-инженерный институт. &laquo;Не будем забывать, что&nbsp;причины человеческих действий обычно неизмеримо сложнее&nbsp;и&nbsp;разнообразнее, чем&nbsp;наши последующие объяснения&nbsp;их&raquo;, &mdash; писал он в романе &laquo;Идиот&raquo; &nbsp;
1 Федор Достоевский в 26-летнем возрасте, рисунок Константина Трутовского.

Достоевский родился в Москве 11 ноября 1821 года. Он с малых лет интересовался литературой, учился в интернате. После смерти матери в 1837 году его отправили в Николаевский военно-инженерный институт.

«Не будем забывать, что причины человеческих действий обычно неизмеримо сложнее и разнообразнее, чем наши последующие объяснения их», — писал он в романе «Идиот»
 
Отец Достоевского перед войной 1812 года писал свое имя на украинский манер, Михайло. Во время войны он был военным хирургом. После войны он писал имя по-русски, Михаил. Его предки родом из мест, где сейчас расположена Пинская область Беларуси &nbsp;
2 Отец Достоевского перед войной 1812 года писал свое имя на украинский манер, Михайло. Во время войны он был военным хирургом. После войны он писал имя по-русски, Михаил. Его предки родом из мест, где сейчас расположена Пинская область Беларуси
 
Федор Достоевский в Петербурге, 1861 год. Достоевский работал военным инженером. Он оставил работу после публикации своего первого романа в 1845 году. В 1849 году его и других членов литературного кружка обвинили в чтении запрещенных политических сочинений. Его приговорили к расстрелу. &laquo;В самом деле, выражаются иногда про &quot;зверскую&quot; жестокость человека, но это страшно несправедливо и обидно для зверей: зверь никогда не может быть так жесток, как человек, так артистически, так художественно жесток&raquo;, &mdash; писал он в &laquo;Преступлении и наказании&raquo; &nbsp;
3 Федор Достоевский в Петербурге, 1861 год.

Достоевский работал военным инженером. Он оставил работу после публикации своего первого романа в 1845 году. В 1849 году его и других членов литературного кружка обвинили в чтении запрещенных политических сочинений. Его приговорили к расстрелу.

«В самом деле, выражаются иногда про "зверскую" жестокость человека, но это страшно несправедливо и обидно для зверей: зверь никогда не может быть так жесток, как человек, так артистически, так художественно жесток», — писал он в «Преступлении и наказании»
 
Литературно-мемориальный музей Достоевского в Семее, городе на востоке Казахстана. Это деревянное здание, в котором Достоевский жил в ссылке с 1857 по 1859 год. Тогда город назывался Семипалатинском. Казнь писателя отменили в последнюю минуту, когда пришло письмо царя о замене приговора. Достоевский отбыл четыре года в ссылке с каторжными работами в лагере для военнопленных в Омске, после чего был отправлен на обязательную военную службу. &laquo;Об уровне цивилизации&nbsp;общества можно судить&nbsp;по&nbsp;его&nbsp;тюрьмам&raquo; &mdash; цитата из &laquo;Записок из Мёртвого&nbsp;дома&raquo;
4 Литературно-мемориальный музей Достоевского в Семее, городе на востоке Казахстана. Это деревянное здание, в котором Достоевский жил в ссылке с 1857 по 1859 год. Тогда город назывался Семипалатинском.

Казнь писателя отменили в последнюю минуту, когда пришло письмо царя о замене приговора. Достоевский отбыл четыре года в ссылке с каторжными работами в лагере для военнопленных в Омске, после чего был отправлен на обязательную военную службу.

«Об уровне цивилизации общества можно судить по его тюрьмам» — цитата из «Записок из Мёртвого дома»

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