3 Федор Достоевский в Петербурге, 1861 год.



Достоевский работал военным инженером. Он оставил работу после публикации своего первого романа в 1845 году. В 1849 году его и других членов литературного кружка обвинили в чтении запрещенных политических сочинений. Его приговорили к расстрелу.



«В самом деле, выражаются иногда про "зверскую" жестокость человека, но это страшно несправедливо и обидно для зверей: зверь никогда не может быть так жесток, как человек, так артистически, так художественно жесток», — писал он в «Преступлении и наказании»

