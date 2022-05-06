Российские военные утверждают, что для поражения целей по всей Украине они использовали ракеты морского и воздушного базирования, артиллерию и авиацию. Под огонь России попала критическая инфраструктура Украины, например железная дорога, а также гражданские районы украинских городов. Мэр Львова заявил, что российские ракеты поразили несколько электроподстанций, что повлекло за собой отключение электроэнергии. Было нарушено водоснабжение Львова, в том числе, в приюте для большого количества перемещенных украинцев. По меньшей мере, два человека получили ранения. В Мариуполе некоторым гражданским удалось выбраться из укрытий разрушенного металлургического завода «Азовсталь» и выехать из города. Россия продолжает атаковать позиции ВСУ на востоке Украины и обстреливать там города и села. Все это в подборке фотографий войны России против Украины, снятых 2-3 мая 2022 года.