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Война в Украине: ракеты ударили по Львову, наступление России на Востоке затягивается

Российские военные утверждают, что для поражения целей по всей Украине они использовали ракеты морского и воздушного базирования, артиллерию и авиацию. Под огонь России попала критическая инфраструктура Украины, например железная дорога, а также гражданские районы украинских городов. Мэр Львова заявил, что российские ракеты поразили несколько электроподстанций, что повлекло за собой отключение электроэнергии. Было нарушено водоснабжение Львова, в том числе, в приюте для большого количества перемещенных украинцев. По меньшей мере, два человека получили ранения. В Мариуполе некоторым гражданским удалось выбраться из укрытий разрушенного металлургического завода «Азовсталь» и выехать из города. Россия продолжает атаковать позиции ВСУ на востоке Украины и обстреливать там города и села. Все это в подборке фотографий войны России против Украины, снятых 2-3 мая 2022 года.

Над Львовом поднимается дым после того, как российские ракеты поразили город поздно вечером 3 мая.
1 Над Львовом поднимается дым после того, как российские ракеты поразили город поздно вечером 3 мая.
Пожарные тушат огонь на электроподстанции во Львове, пораженной российскими ракетами 3 мая. Украинские чиновники сообщили, что российская армия также нанесла удары по шести железнодорожным станциям в центральном и западном регионах Украины.
2 Пожарные тушат огонь на электроподстанции во Львове, пораженной российскими ракетами 3 мая. Украинские чиновники сообщили, что российская армия также нанесла удары по шести железнодорожным станциям в центральном и западном регионах Украины.
Украинские военные отдыхают вблизи города Изюм, юго-восточнее Харькова, 2 мая. Российские и украинские войска ведут бои в этом районе в течение многих недель, поскольку российские военные стремятся взять под контроль весь Восток Украины.
3 Украинские военные отдыхают вблизи города Изюм, юго-восточнее Харькова, 2 мая. Российские и украинские войска ведут бои в этом районе в течение многих недель, поскольку российские военные стремятся взять под контроль весь Восток Украины.
Девочка, завернутая в украинское знамя, во время акции &laquo;Спасите военных Мариуполя&raquo; в Киеве 3 мая. Акция была организована в поддержку полка &laquo;Азов&raquo;, который до сих пор в полном окружении держит оборону на заводе &laquo;Азовсталь&raquo;. Российские войска возобновили штурм форпоста после того, как при содействии ООН позволила эвакуировать часть гражданских, скрывавшихся в укрытиях предприятия.
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Девочка, завернутая в украинское знамя, во время акции «Спасите военных Мариуполя» в Киеве 3 мая. Акция была организована в поддержку полка «Азов», который до сих пор в полном окружении держит оборону на заводе «Азовсталь». Российские войска возобновили штурм форпоста после того, как при содействии ООН позволила эвакуировать часть гражданских, скрывавшихся в укрытиях предприятия.

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